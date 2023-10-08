((مرفق الكهرباء)) يناقش مع المستثمرين قواعد إنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص

MENAFN - Al-Borsa News) عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتعاون مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (EBRD) جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء، تم خلالها عرض ومناقشة القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسى أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة، وبيعها للقطاع الخاص.

وكذلك مسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects. (إنتاجاً واستهلاكاً) والتى تم إعدادها بالمشاركة مع استشارى دولى.

حضر الجلسة نحو 200 مشارك من المستثمرين فى مجال الكهرباء بالقطاع الخاص، منهم ممثلو أوراسكوم كونستراكشون، والسويدى إليكتريك، وأكواباور، وEDF، وكرم سولار، وأونيرا، والكازار، ومسئولون من الشركة القابضة للكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد اشتمل الاجتماع على جلستين قدم خلالهما الاستشارى الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع، وكذلك ناقش المخرجات والوثائق التى تضمنت القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين فى المراحل الأولى من فتح السوق، ووضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)، ووضع قواعد المحاسبة والتسوية فى المرحلة الأولى من السوق.

وقال الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنَّ أولويات الحكومة فى الفترة الحالية تتضمن خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، ضمن استراتيجية مصر لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

أوضح أن فتح السوق لا يعنى الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ولكن سيظل دورها أساسياً بجانب القطاع الخاص فى ظل سوق تنافسى يتميز بالحياد، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.

وذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سيتلقى الملاحظات حتى يوم الثلاثاء المقبل، والتى يتبعها الاتفاق مع الاستشارى على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التى سيتم عرضها على استشارى قانونى سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير ((EBRD)) وذلك لوضعها فى صورتها النهائية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.