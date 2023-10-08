مديرة صندوق النقد: حوار بناء مع مصر خلال اليومين الماضيين.. ويجب خفض الجنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إن هناك تقدما فى برنامج مصر مع الصندوق، وخلال اليومين الماضيين كان هناك“حوارا بناءا”، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولى:“هناك المزيد من العمل النظامى لفريق الصندوق مع مصر خلال الأسابيع المقبلة”.
لكن كريستالينا جورجيفا، حذرت من أن مصر قد تفقد احتياطياتها الأجنبية الثمينة ما لم تخفض قيمة الجنيه.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولى:“مصر تؤجل أمرا لا يمكن منعه، وكلما تأخرت كلما بات الوضع أسوأ”.
وقالت كريستالينا جورجيفا:“كلما كان الوصول لخريطة طريق أقرب كلما كان الأمر أفضل، فالقضية بسيطة للغاية مصر قد تفقد احتياطياتها للدفاع عن عملتها، والوضع الحالى – البلد والبيئة العامة – لا يسمحان بذلك، وهذه مشكلة يجب حلها”.
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