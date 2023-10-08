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مديرة صندوق النقد: حوار بناء مع مصر خلال اليومين الماضيين.. ويجب خفض الجنيه

10/8/2023 3:25:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إن هناك تقدما فى برنامج مصر مع الصندوق، وخلال اليومين الماضيين كان هناك“حوارا بناءا”، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولى:“هناك المزيد من العمل النظامى لفريق الصندوق مع مصر خلال الأسابيع المقبلة”.

لكن كريستالينا جورجيفا، حذرت من أن مصر قد تفقد احتياطياتها الأجنبية الثمينة ما لم تخفض قيمة الجنيه.

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولى:“مصر تؤجل أمرا لا يمكن منعه، وكلما تأخرت كلما بات الوضع أسوأ”.

وقالت كريستالينا جورجيفا:“كلما كان الوصول لخريطة طريق أقرب كلما كان الأمر أفضل، فالقضية بسيطة للغاية مصر قد تفقد احتياطياتها للدفاع عن عملتها، والوضع الحالى – البلد والبيئة العامة – لا يسمحان بذلك، وهذه مشكلة يجب حلها”.

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