بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على ارتفاع مؤشرها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس مرتفعة وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 5.08%، ليصل إلى 12.252.3 نقطة.
كما ارتفع مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 5.51% إلى 992.82 نقطة،
وتعزز أداء مؤشر MASI، المعني بالشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 5.43%، ليصل إلى 909.21 نقطة.
من جهته حقق مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة“MASI Mid and Small Cap”، المدرجة في البورصة، زيادة بنسبة 4 % مسجلا 1.026.4 نقطة.
فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” تقدما بنسبة 5.45% ليسجيل 11.271.31 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي أرتفع بنسبة 5.31% ليصل إلي 10.279.97 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 441.7 مليون درهم، سجلت معظمها في السوق المركزي (للأسهم). بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 628.6 مليار درهم.
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