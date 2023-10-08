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بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على ارتفاع مؤشرها

10/8/2023 3:25:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس مرتفعة وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 5.08%، ليصل إلى 12.252.3 نقطة.

كما ارتفع مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 5.51% إلى 992.82 نقطة،

وتعزز أداء مؤشر MASI، المعني بالشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 5.43%، ليصل إلى 909.21 نقطة.

من جهته حقق مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة“MASI Mid and Small Cap”، المدرجة في البورصة، زيادة بنسبة 4 % مسجلا 1.026.4 نقطة.

فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” تقدما بنسبة 5.45% ليسجيل 11.271.31 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي أرتفع بنسبة 5.31% ليصل إلي 10.279.97 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 441.7 مليون درهم، سجلت معظمها في السوق المركزي (للأسهم). بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 628.6 مليار درهم.

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