وزير البترول يؤكد أهمية الانتقال بشكل تدريجى من الطاقة التقليدية إلى المتجددة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية تطبيق انتقال منظم وبشكل متدرج من الطاقة التقليدية إلى المتجددة، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار مصالح المستهلكين والمنتجين.

وقال وزير البترول -في تصريحات خاصة لقناة“روسيا اليوم” على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول“أديبك 2023”- إن مصر استطاعت في الفترة الأخيرة وضع قطاع الطاقة ولاسيما قطاع البترول على الأجندة الدولية.

وأشار إلى أن مصر تطرح بشكل مستمر مزايدات للبحث والاستكشاف في مناطق مختلفة من البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية والشرقية ومنطقة قناة السويس، مبينا في الوقت ذاته إلى أن هذه المناطق معروضة لمعظم الشركات لأعمال البحث والاستكشاف.

وأضاف أن مصر أطلقت منصة رقمية تحتوي على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية لقطاع النفط والقطاعات الجيولوجية في مصر”، لافتا إلى أن الشركات يمكنها المشاركة في المزايدات في مجال الطاقة من خلال هذه المنصة .

وقال وزير البترول طارق الملا إن مصر نجحت في جذب شركات كبيرة على مستوى العالم وجديدة من خلال 12 مزايدة أطلقتها مؤخرا.

وأشار وزير البترول إلى أهمية تطبيق انتقال منظم ومتدرج وعادل في قطاع الطاقة، بحيث لا تفقد الدول المنتجة للنفط والغاز الموارد اللازمة للاستثمار في الطاقة المتجددة وتحقيق إزالة الكربون.

وحول العلاقات الروسية – المصرية، أشاد وزير البترول بالعلاقات بين البلدين واصفا إياها بالتاريخية والمتنوعة، لافتا إلى وجود شركات روسية تنشط في مجال الطاقة تعمل في مصر وتشارك في مشاريع مختلفة منها حقل“ظهر”، حيث تشارك“روس نفط” في تطوير الحقل.

وأضاف أن شركات روسية مثل“لوك أويل” تشارك في مشاريع نفط وغاز في الصحراء الغربية المصرية، وكذلك فازت شركة“زاروبيج نفط” في استكشاف موارد الطاقة في عدة“بلوكات”.