المصريين الأفارقة: انضمام مصر للبريكس يعزز التعاون مع دول القارة الإفريقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يمثل بداية جديدة وفرصة استثمارية كبيرة للاقتصاد المصرى.
وأكدت الجمعية، خلال اللقاء الافتراضى الذى نظمته مع جهاز التمثيل التجارى، أن انضمام مصر كعضو فى البريكس لسنة 2024 يعزز الاستفادة من فرص التعاون الاقتصادى والاستثمار فى القارة الإفريقية كما يسهم فى بناء علاقات تجارية واقتصادية قوية تعزز التنمية المستدامة.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يقدم فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمار فى القارة الإفريقية.
وأكد الشرقاوى على أهمية تحليل وتقييم التحولات الاقتصادية التى يشهدها العالم والاستفادة من الابتكار وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى القارة الإفريقية.
وقال يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى المصرى، إن البريكس يضم مجموعة من الاقتصادات الكبيرة والناشئة، ما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى العالمى وتحسين التجارة الدولية وتشجيع التنمية المستدامة.
وأضاف أن انضمام مصر للتجمع يلعب دورًا مهمًا فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون والاهتمام بالبنية التحتية ونقل الطاقة والتكنولوجيا.
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