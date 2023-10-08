المصريين الأفارقة: انضمام مصر للبريكس يعزز التعاون مع دول القارة الإفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يمثل بداية جديدة وفرصة استثمارية كبيرة للاقتصاد المصرى.

وأكدت الجمعية، خلال اللقاء الافتراضى الذى نظمته مع جهاز التمثيل التجارى، أن انضمام مصر كعضو فى البريكس لسنة 2024 يعزز الاستفادة من فرص التعاون الاقتصادى والاستثمار فى القارة الإفريقية كما يسهم فى بناء علاقات تجارية واقتصادية قوية تعزز التنمية المستدامة.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يقدم فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمار فى القارة الإفريقية.

وأكد الشرقاوى على أهمية تحليل وتقييم التحولات الاقتصادية التى يشهدها العالم والاستفادة من الابتكار وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى القارة الإفريقية.

وقال يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى المصرى، إن البريكس يضم مجموعة من الاقتصادات الكبيرة والناشئة، ما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى العالمى وتحسين التجارة الدولية وتشجيع التنمية المستدامة.

وأضاف أن انضمام مصر للتجمع يلعب دورًا مهمًا فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون والاهتمام بالبنية التحتية ونقل الطاقة والتكنولوجيا.