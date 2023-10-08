Sunday, 08 October 2023 11:39 GMT

المصريين الأفارقة: انضمام مصر للبريكس يعزز التعاون مع دول القارة الإفريقية

10/8/2023 3:25:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يمثل بداية جديدة وفرصة استثمارية كبيرة للاقتصاد المصرى.

وأكدت الجمعية، خلال اللقاء الافتراضى الذى نظمته مع جهاز التمثيل التجارى، أن انضمام مصر كعضو فى البريكس لسنة 2024 يعزز الاستفادة من فرص التعاون الاقتصادى والاستثمار فى القارة الإفريقية كما يسهم فى بناء علاقات تجارية واقتصادية قوية تعزز التنمية المستدامة.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يقدم فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمار فى القارة الإفريقية.

وأكد الشرقاوى على أهمية تحليل وتقييم التحولات الاقتصادية التى يشهدها العالم والاستفادة من الابتكار وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى القارة الإفريقية.

وقال يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى المصرى، إن البريكس يضم مجموعة من الاقتصادات الكبيرة والناشئة، ما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى العالمى وتحسين التجارة الدولية وتشجيع التنمية المستدامة.

وأضاف أن انضمام مصر للتجمع يلعب دورًا مهمًا فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون والاهتمام بالبنية التحتية ونقل الطاقة والتكنولوجيا.

MENAFN08102023000202011048ID1107207151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث