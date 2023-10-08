قمة صوت مصر تناقش الهوية الوطنية والتكامل الإقليمى الأسبوع المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق خلال أيام فعاليات مؤتمر“قمة صوت مصر” Narrative Summit 2023، أول منتدى دولى للعلاقات العامة فى مصر، والذى من المقرر إقامته 9 أكتوبر 2023 بمنطقة سوما باى على ساحل البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتستهدف القمة تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتركز على تشجيع السياحة ذات العائد الاقتصادى المجزى، وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومى من خلال التنمية السياحية.

وتتضمن فعاليات القمة جلسة حوارية بعنوان“الهوية الوطنية والتكامل الإقليمى”، والتى يترأسها وليد الحميدى الأمين السابق لمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية والحاصل على الدكتوراه من جامعة لندن بالمملكة المتحدة فى تخطيط التنمية العمرانية، وبمشاركة جليل بنسودة الشريك الرئيسى والشريك الإدارى لمكتب ماكنزى وشركاءه مصر، وتتناول الجلسة موضوع كيفية تعزيز الهوية الوطنية والصورة الذهنية للعلامة الوطنية وأهمية ذلك فى تحقيق التكامل الإقليمى، ويدير الجلسة المهندس عمرو عطية، أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، والشريك الإدارى للمكتب الاستشارى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ومن المقرر أن تضم القمة عددا من الجلسات الحوارية الهامة والثرية التى تتنوع موضوعاتها بين السياحة والفن والتراث الثقافى المصرى والفنون المختلفة التى تستمد من الحضارة المصرية القديمة، والتى يتحاور فيها نخبة من رواد الأعمال والفنانين والمبدعين فى عدد من المجالات.

هذا إلى جانب أن المؤتمر يضم نخبة من المتحدثين من أبرز القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة فى مكان واحد لمدة يوم كامل، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى استقطاب الاستثمارات والدفع برسالتنا فى تعزيز صورة مصر بالخارج، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار فى مصر.