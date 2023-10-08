قمة صوت مصر تناقش الهوية الوطنية والتكامل الإقليمى الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنطلق خلال أيام فعاليات مؤتمر“قمة صوت مصر” Narrative Summit 2023، أول منتدى دولى للعلاقات العامة فى مصر، والذى من المقرر إقامته 9 أكتوبر 2023 بمنطقة سوما باى على ساحل البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتستهدف القمة تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتركز على تشجيع السياحة ذات العائد الاقتصادى المجزى، وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومى من خلال التنمية السياحية.
وتتضمن فعاليات القمة جلسة حوارية بعنوان“الهوية الوطنية والتكامل الإقليمى”، والتى يترأسها وليد الحميدى الأمين السابق لمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية والحاصل على الدكتوراه من جامعة لندن بالمملكة المتحدة فى تخطيط التنمية العمرانية، وبمشاركة جليل بنسودة الشريك الرئيسى والشريك الإدارى لمكتب ماكنزى وشركاءه مصر، وتتناول الجلسة موضوع كيفية تعزيز الهوية الوطنية والصورة الذهنية للعلامة الوطنية وأهمية ذلك فى تحقيق التكامل الإقليمى، ويدير الجلسة المهندس عمرو عطية، أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، والشريك الإدارى للمكتب الاستشارى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ومن المقرر أن تضم القمة عددا من الجلسات الحوارية الهامة والثرية التى تتنوع موضوعاتها بين السياحة والفن والتراث الثقافى المصرى والفنون المختلفة التى تستمد من الحضارة المصرية القديمة، والتى يتحاور فيها نخبة من رواد الأعمال والفنانين والمبدعين فى عدد من المجالات.
هذا إلى جانب أن المؤتمر يضم نخبة من المتحدثين من أبرز القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة فى مكان واحد لمدة يوم كامل، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى استقطاب الاستثمارات والدفع برسالتنا فى تعزيز صورة مصر بالخارج، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار فى مصر.
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