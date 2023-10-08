خام برنت يتراجع دون 85 دولارًا فى أدنى تسوية له منذ أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، في ظل تأكيد مجموعة“أوبك بلس” الالتزام بالحفاظ على استراتيجية خفض الإنتاج سارية حتى نهاية عام 2024.

وكشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي، عن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، بعد تراجع الطلب إلى ثاني أدنى مستوى لهذا العام عند 8 ملايين برميل يوميًا.

وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” أمر بتنظيم أسعار زيت الوقود استعدادًا لموسم التدفئة، بينما سيظل الحظر الذي فرضته موسكو على صادرات البنزين والديزل قائمًا طالما كان ذلك ضروريًا.

وتوقع محللو بنك“ناشيونال أستراليا”، أن تشهد سوق النفط عجزًا خلال الربع الرابع، وأشاروا إلى أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمال قيام“أوبك” بتخفيف قيود العرض، حسبما ذكرت“رويترز”.

وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2% بما يعادل 1.74 دولار عند 84.07 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 28 أغسطس الماضي.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.25% أو 1.91 دولار، ليسجل 82.31 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ 30 أغسطس الماضي.

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