خام برنت يتراجع دون 85 دولارًا فى أدنى تسوية له منذ أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، في ظل تأكيد مجموعة“أوبك بلس” الالتزام بالحفاظ على استراتيجية خفض الإنتاج سارية حتى نهاية عام 2024.
وكشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي، عن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، بعد تراجع الطلب إلى ثاني أدنى مستوى لهذا العام عند 8 ملايين برميل يوميًا.
وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” أمر بتنظيم أسعار زيت الوقود استعدادًا لموسم التدفئة، بينما سيظل الحظر الذي فرضته موسكو على صادرات البنزين والديزل قائمًا طالما كان ذلك ضروريًا.
وتوقع محللو بنك“ناشيونال أستراليا”، أن تشهد سوق النفط عجزًا خلال الربع الرابع، وأشاروا إلى أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمال قيام“أوبك” بتخفيف قيود العرض، حسبما ذكرت“رويترز”.
وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2% بما يعادل 1.74 دولار عند 84.07 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 28 أغسطس الماضي.
كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.25% أو 1.91 دولار، ليسجل 82.31 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ 30 أغسطس الماضي.
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