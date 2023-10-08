ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر مما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب لتصل إلى 207 الاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر.
أ. ش. أ
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