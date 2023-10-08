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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

10/8/2023 3:25:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر مما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب لتصل إلى 207 الاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر.

أ. ش. أ

MENAFN08102023000202011048ID1107207148

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