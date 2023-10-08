اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى للبيزو الأرجنتينى إلى 160%

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع البيزو الأرجنتيني مع اندفاع المواطنين إلى شراء الدولار قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، ليسجل أسوأ أداء منذ الضغوط البيعية في أغسطس.
وانخفض سعر الصرف الموازي للعملة المحلية بما يصل إلى 12.6% هذا الأسبوع، إلى مستوى قياسي بلغ 900 بيزو لكل دولار، ما رفع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى 157%.
وهذه الفجوة هي الأكبر منذ يوليو 2022، وأيضًا هذه أكبر وتيرة انخفاض في السعر الموازي منذ أن خفضت الحكومة قيمة السعر الرسمي بعد الانتخابات التمهيدية في الثالث عشر من أغسطس.
ويتدافع الأرجنتينيون على السوق الموازي لتحويل رواتبهم إلى الدولار لحماية أنفسهم ضد التضخم الذي بلغ 120%، وضد انخفاض حاد آخر في قيمة العملة، والذي يقول الاقتصاديون إنه لا مفر منه في وقت ما بعد انتخابات الثاني والعشرين من أكتوبر. أرقام
MENAFN08102023000202011048ID1107207147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.