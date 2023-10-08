اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى للبيزو الأرجنتينى إلى 160%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع البيزو الأرجنتيني مع اندفاع المواطنين إلى شراء الدولار قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، ليسجل أسوأ أداء منذ الضغوط البيعية في أغسطس.

وانخفض سعر الصرف الموازي للعملة المحلية بما يصل إلى 12.6% هذا الأسبوع، إلى مستوى قياسي بلغ 900 بيزو لكل دولار، ما رفع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى 157%.

وهذه الفجوة هي الأكبر منذ يوليو 2022، وأيضًا هذه أكبر وتيرة انخفاض في السعر الموازي منذ أن خفضت الحكومة قيمة السعر الرسمي بعد الانتخابات التمهيدية في الثالث عشر من أغسطس.

ويتدافع الأرجنتينيون على السوق الموازي لتحويل رواتبهم إلى الدولار لحماية أنفسهم ضد التضخم الذي بلغ 120%، وضد انخفاض حاد آخر في قيمة العملة، والذي يقول الاقتصاديون إنه لا مفر منه في وقت ما بعد انتخابات الثاني والعشرين من أكتوبر.