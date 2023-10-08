مولدوفا تعرض النقل المجانى للغاز إلى أوكرانيا خلال أشهر الشتاء

MENAFN - Al-Borsa News) دعت لجنة حالات الطوارئ في مولدوفا الجهة المنظمة لنظام نقل الغاز في مولدوفا إلى ضمان التدفق المجاني للغاز الأوروبي إلى مرافق التخزين عبر أربع نقاط على الحدود الأوكرانية المولدوفية.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس أن تنفيذ هذه السياسة يعني أن أوكرانيا يمكنها استيراد ما يصل إلى 17 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا عبر خطوط أنابيب الغاز ترانس-بلقان و ياسي-تشيسيناو، ونظرا لأن مولدوفا في حالة طوارئ بسبب الحرب في أوكرانيا، فيجب تنفيذ قرارات اللجنة وفقا للقانون.

ومع وجود احتياطي يزيد عن ربع مليار متر مكعب من الغاز، مخزن في رومانيا وأوكرانيا، فإن مولدوفا تقول إن لديها ما يكفي لتجاوز فصل الشتاء، وبسبب اتهامات روسيا بتخزين الغاز بشكل غير قانوني في أوكرانيا، أوضحت مولدوفا أن الوقود المخزن في أوكرانيا تم شراؤه من السوق الحرة، وليس من شركة (غازبروم)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ربط أنظمة الغاز في مولدوفا وأوكرانيا مهم بسبب المخاوف من زعزعة الاستقرار في مولدوفا التي أثارتها روسيا.

وحصلت أوكرانيا على إمكانية الوصول إلى شبكات الغاز في جنوب شرق أوروبا بعد عمليات التسليم التجريبية الناجحة التي أجرتها شركة (مولدوفا ترانس غاز)، مشغل الغاز المولدوفي، في أواخر يناير الماضي.

وكما أفادت (يوكرينفورم) فإن وزير الطاقة في مولدوفا فيكتور بارليكوف، صرح بأن معظم غالبية مناطق مولدوفا لن تشتري الغاز من شركة (غازبروم) الروسية.

ومع ذلك، فقد صرح فاديم سيبان، الرئيس التنفيذي لشركة مولدوفاغاز، بأن مولدوفا تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية شراء الغاز من شركة غازبروم بمجرد أن تكون الظروف مواتية.

أ. ش. أ