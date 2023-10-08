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موديز تُخفض تصنيف مصر الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة

10/8/2023 3:25:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى CAA1 من B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة بعدما كانت قد وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة لمدة 5 أشهر.
وكانت بنوك استثمار عالمية بينها مورجان ستانلى وجى بى مورجان حذرت من أن خفض التصنيف قد يجبر حاملى السندات المصرية المقومة بالدولار من المؤسسات والصناديق الكبرى على التخلى عن حيازتها.
وقالت“موديز” إن خفض التصنيف يعكس تراجع القدرة على تحمل الديون، واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
وخلال تعاملات الخميس ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى نحو 17% مقابل 16.5% فى تداولات الأربعاء.
أوضحت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس السجل الحافل للحكومة فى تبنى الإصلاحات المالية وإطلاق برنامج بيع الأصول وتوقعاتها أن يستمر الدعم المالى الخارج من صندوق النقد الدولى، بشرط الالتزام بالإصلاحات ، وأيضًا من دول الخليج.
وذكرت موديز أن تصنيف مصر سيكون مرن لمقتضيات برنامجها مع الصندوق كما يعكس التقلبات على مستوى الاقتصاد الكلى مع محاولة الاقتصاد المصرى استعادة توازنه.
ورجحت أن يسهم برنامج بيع الأصول فى استعادة احتياطى العملة الأجنبية لدى البنك المركزى مع جمع حصيلة بنحو 1.65 مليار دولار بخلاف 3.5 مليار دولار متوقع جمعها خلال العام المالى الحالى.
وقالت إن وجود مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للطروحات سيدعم خطة الحكومة لتنمية القطاع الخاص

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