البنك الدولى يتوقع تباطؤًا حادًا لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) توقع البنك الدولي تراجع معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الحالي لتسجل 1.9% بدلا من 3% معدل نمو كان متوقعاً فى إبريل الماضي، في حين أن تلك الاقتصاديات كانت قد سجلت معدل نمو بلغ 6% في 2022، وعزا البنك توقعاته إلى انخفاض إنتاج النفط في المنطقة، وتزايد الضغوط المالية العالمية، وزيادة التضخم.

وتوقع البنك في التحديث الاقتصادي لتوقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي 1% مع خفض إنتاج النفط وتراجع أسعاره، من 7.3% محققة في 2022.

وتوقع التقرير انخفاض نمو البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة من 4.3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023، فيما سيتراجع نمو اقتصادات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى 3.6% في عام 2023، من 4.9% في عام 2022، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج:“كيف سيجد 300 مليون شاب سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050 وظائف بكرامة إذا كانت المنطقة تنمو ببطء؟”، قائلًا إن التحديات الهيكلية التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة ستتفاقم بدون إصلاح السياسات الاقتصادية.