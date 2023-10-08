الإمارات وتركيا تناقشان تشييد خط سكك حديد فوق مضيق البوسفور

MENAFN - Al-Borsa News) دخل صندوق أبو ظبي السيادي للثروة“القابضة ADQ” وتركيا في محادثات لتشييد خط سكة حديد فوق مضيق البوسفور في إسطنبول، كجزء من ممر تجاري يمكن أن يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا، وفقاً لمسؤولين أتراك على دراية بالموضوع.

سيعبر خط السكة الحديد جسر السلطان سليم الأول المعلق، وهو أحد أطول وأوسع الجسور المعلقة في العالم، وتم بناؤه بتكلفة 3 مليارات دولار في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لربط الجانبين الأوروبي والآسيوي للمدينة.

يضاف هذا المشروع إلى سلسلة من الصفقات المحتملة بين تركيا والإمارات. وتعهدت الإمارات بتقديم 51 مليار دولار في يوليو لدعم الاقتصاد التركي الهش، بعد استعادة العلاقات الدافئة بين أنقرة ودول الخليج.

روابط جديدة بين الإمارات وتركيا

أوضحت حكومة الإمارات، في بيان مرسل إلى بلومبرغ، أنها تطمح إلى مضاعفة التجارة الثنائية مع تركيا إلى 40 مليار دولار بحلول 2030، مضيفة أن“القطاعات الرئيسية” للاستثمار تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة.

من جانبها، رفضت وزارة النقل والبنية التحتية التركية التعليق على الموضوع. والأمر نفسه تكرر مع“القابضة”، التي تناهز أصولها 160 مليار دولار.

بفضل الموقع الاستراتيجي مترامي الأطراف الذي تتمتع به تركيا بين أوروبا وآسيا، إضافة إلى امتلاكها موانئ مطلة على البحر الأسود، يمكن للبلاد أن تتحول إلى جزء مهم من الممر التجاري الذي تتمنى في نهاية المطاف أن يمتد بين لندن وبكين.

وقال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن أنقرة تهدف إلى ربط دول الخليج بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة الخاصة بها. وأضافوا أن السكك الحديدية يمكن أن تتبعها مشاريع بنية تحتية أخرى لدعم هذا الطموح مستقبلاً.

أردوغان يستهدف دعم الخليج

عزز أردوغان جهوده لإقناع دول الخليج بدعم طريق تجاري بقيمة 17 مليار دولار يمتد من ميناء البصرة في العراق، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والهند الشهر الماضي على تشييد طريق منافس تدعمه الإمارات والسعودية وإسرائيل، لمجابهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة الغنية بعوائد النفط والغاز.

تركيا، التي كانت ذات يوم جزءاً من طريق الحرير القديم، تسعى أيضاً إلى بناء ممر نقل آخر يمتد إلى أذربيجان عبر جنوب أرمينيا أو إيران، بحيث يدعم خطط إنشاء ممر تجاري جديد يصل إلى آسيا.

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