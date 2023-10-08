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الأسهم الإماراتية تستقطب سيولة بـ1.46 مليار درهم

10/8/2023 3:25:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة ناهزت 1.46 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 968.2 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و497.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 615.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 25.1 ألف صفقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9484.2 نقطة، فيما أقفل مؤشر“فوتسي” سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9762.17 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4142.92 نقطة.

أ. ش. أ

MENAFN08102023000202011048ID1107207142

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