الأسهم الإماراتية تستقطب سيولة بـ1.46 مليار درهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة ناهزت 1.46 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة بواقع 968.2 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و497.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 615.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 25.1 ألف صفقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9484.2 نقطة، فيما أقفل مؤشر“فوتسي” سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9762.17 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4142.92 نقطة.
أ. ش. أ
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