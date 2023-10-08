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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2022

10/8/2023 3:25:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 86 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من سبتمبر، وهو أقل من التوقعات بزيادة 92 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.445 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 11.6% أو نحو 357 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.3% أو نحو 172 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.273 تريليون قدم مكعبة.

وبحسب البيانات، بلغت المخزونات أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر 2022.


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