ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 86 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من سبتمبر، وهو أقل من التوقعات بزيادة 92 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.445 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 11.6% أو نحو 357 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.3% أو نحو 172 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.273 تريليون قدم مكعبة.
وبحسب البيانات، بلغت المخزونات أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر 2022.
MENAFN08102023000202011048ID1107207141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.