Sunday, 08 October 2023 11:38 GMT

إس آند بى تحذر من موجة إفلاس فى الأسواق الناشئة بدءًا من العام المقبل

10/8/2023 3:25:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت وكالة التصنيف الائتماني“ستاندرد آند بورز”، من خطر متزايد لتخلف الشركات عن سداد ديونها في الأسواق الناشئة، وحتى إفلاسها، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والزيادة الكبيرة في الالتزامات المستحقة.

وبحسب بيانات الوكالة، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط الديون المستحقة سنويًا في الأسواق الناشئة – مع استبعاد الصين – نحو 47 مليار دولار في الفترة بين عامي 2024 و2027، مقارنة بنحو 20 مليار دولار هذا العام.

وكتب محللو“إس آند بي” في تقريرهم الصادر بتاريخ الرابع من أكتوبر:“المنافسة على السيولة ستكون شرسة في العامين المقبلين، ومن المستبعد بشكل كبير انتظار مصدرو الديون حتى عام 2025 لإعادة التمويل”.

ويتوقع المحللون أن تلجأ الشركات إلى سوق الدين في عام 2024 مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مضيفين أن هذه الظروف قد تكون غير مستدامة بالنسبة للعديد من المصدرين، ما يؤدي إلى حالات التخلف عن السداد والإفلاس.

وفقًا لبيانات“بلومبرج”، ارتفع متوسط تكاليف الاقتراض لمصدري الديون في الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع بالدولار، إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 هذا الأسبوع عند نحو 11.8%.

MENAFN08102023000202011048ID1107207140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث