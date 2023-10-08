إس آند بى تحذر من موجة إفلاس فى الأسواق الناشئة بدءًا من العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت وكالة التصنيف الائتماني“ستاندرد آند بورز”، من خطر متزايد لتخلف الشركات عن سداد ديونها في الأسواق الناشئة، وحتى إفلاسها، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والزيادة الكبيرة في الالتزامات المستحقة.

وبحسب بيانات الوكالة، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط الديون المستحقة سنويًا في الأسواق الناشئة – مع استبعاد الصين – نحو 47 مليار دولار في الفترة بين عامي 2024 و2027، مقارنة بنحو 20 مليار دولار هذا العام.

وكتب محللو“إس آند بي” في تقريرهم الصادر بتاريخ الرابع من أكتوبر:“المنافسة على السيولة ستكون شرسة في العامين المقبلين، ومن المستبعد بشكل كبير انتظار مصدرو الديون حتى عام 2025 لإعادة التمويل”.

ويتوقع المحللون أن تلجأ الشركات إلى سوق الدين في عام 2024 مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مضيفين أن هذه الظروف قد تكون غير مستدامة بالنسبة للعديد من المصدرين، ما يؤدي إلى حالات التخلف عن السداد والإفلاس.

وفقًا لبيانات“بلومبرج”، ارتفع متوسط تكاليف الاقتراض لمصدري الديون في الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع بالدولار، إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 هذا الأسبوع عند نحو 11.8%.