إس آند بى تحذر من موجة إفلاس فى الأسواق الناشئة بدءًا من العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت وكالة التصنيف الائتماني“ستاندرد آند بورز”، من خطر متزايد لتخلف الشركات عن سداد ديونها في الأسواق الناشئة، وحتى إفلاسها، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والزيادة الكبيرة في الالتزامات المستحقة.
وبحسب بيانات الوكالة، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط الديون المستحقة سنويًا في الأسواق الناشئة – مع استبعاد الصين – نحو 47 مليار دولار في الفترة بين عامي 2024 و2027، مقارنة بنحو 20 مليار دولار هذا العام.
وكتب محللو“إس آند بي” في تقريرهم الصادر بتاريخ الرابع من أكتوبر:“المنافسة على السيولة ستكون شرسة في العامين المقبلين، ومن المستبعد بشكل كبير انتظار مصدرو الديون حتى عام 2025 لإعادة التمويل”.
ويتوقع المحللون أن تلجأ الشركات إلى سوق الدين في عام 2024 مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مضيفين أن هذه الظروف قد تكون غير مستدامة بالنسبة للعديد من المصدرين، ما يؤدي إلى حالات التخلف عن السداد والإفلاس.
وفقًا لبيانات“بلومبرج”، ارتفع متوسط تكاليف الاقتراض لمصدري الديون في الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع بالدولار، إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 هذا الأسبوع عند نحو 11.8%.
MENAFN08102023000202011048ID1107207140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.