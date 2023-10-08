البنك الدولى يتوقع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالى بنسبة 2.6%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت وسائل إعلام أردنية أن البنك الدولي، توقع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي بنسبة 2.6%، وفق تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية صدر اليوم الخميس، توقع فيه انخفاض نمو اقتصاد دول المنطقة إلى 1.9%.
ووفق التقرير، الذي أوردته وسائل الإعلام اليوم فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن (الاقتصاد) بلغ بنهاية العام الماضي 2.5%، فيما توقع أن يعاود في العام المقبل إلى التباطؤ إلى ما نسبته 2.5% تراجعا من 2.6% للعام الحالي.
وأفاد أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي، عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة“بشكل حاد” هذا العام، كما توقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 من 6% في عام 2022، بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان:“تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات”، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره.
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