البنك الدولى يتوقع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالى بنسبة 2.6%

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت وسائل إعلام أردنية أن البنك الدولي، توقع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي بنسبة 2.6%، وفق تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية صدر اليوم الخميس، توقع فيه انخفاض نمو اقتصاد دول المنطقة إلى 1.9%.

ووفق التقرير، الذي أوردته وسائل الإعلام اليوم فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن (الاقتصاد) بلغ بنهاية العام الماضي 2.5%، فيما توقع أن يعاود في العام المقبل إلى التباطؤ إلى ما نسبته 2.5% تراجعا من 2.6% للعام الحالي.

وأفاد أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي، عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة“بشكل حاد” هذا العام، كما توقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 من 6% في عام 2022، بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان:“تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات”، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره.