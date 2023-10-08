البنك الدولى يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) ثبت البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى عند 3.7% خلال العام المالى الحالى، فى أحدث تقارير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط.

وفى الوقت نفسه توقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام، كما توقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالى الناتج المحلى للمنطقة إلى 1.9% فى عام 2023 من 6% فى عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، فى ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.

وقال التقرير الذى جاء تحت عنوان:“تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا فى دول مجلس التعاون الخليجى المصدرة للنفط، حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى هذه البلدان 1% فقط فى عام 2023، منخفضًا من 7.3% فى عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره.

أما فى البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% فى 2022، إلى 2.4% فى عام 2023.

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فى المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% فى عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% فى عام 2022.

وتشير هذه النتائج إلى نهاية“قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين” فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.

وذكر أن أفضل ما يظهر من تحسن فى سبل كسب العيش، هو التغيرات فى نصيب الفرد من الدخل. وبهذا المقياس، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو فى جميع أنحاء المنطقة من 4.3% فى عام 2022، إلى 0.4% فقط فى عام 2023. وبنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى، الذى كانت عليه المنطقة فيما قبل الجائحة، سوى فى 8 اقتصادات من بين 15 اقتصادًا.

وتعليقًا على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:“إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050، وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، فى تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التى تواجهها أسواق العمل فى المنطقة فى الأمد القريب، لقد حان الآن وقت الإصلاح”.

ومع أن البنك الدولى لم ينجز بعد تقييمًا كاملاً للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية التى ضربت المغرب وليبيا مؤخرًا، فإن البنك يتوقع أن تكون آثارها متواضعة، على الاقتصاد الكلى، نظرًا لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح. ومع ذلك، فإن الشواهد والأدلة التجريبية على أثر الكوارث فى البلدان النامية، تشير إلى انخفاض النمو فى بداية الأمر، وزيادة المديونية على المدى المتوسط، لتمويل جهود إعادة الإعمار. فالنمو فى إجمالى الناتج المحلى يميل إلى التعافى بسرعة بعد وقوع حدث ما.

ويركز الجزء الثانى من التقرير، على الجانب الإنسانى لثلاثٍ من صدمات الاقتصاد الكلى، وهى: جائحة كورونا، والانخفاض الكبير فى قيمة العملات، وصدمة الانخفاض فى معدلات التبادل التجارى، وذلك بمقارنة أسواق العمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأسواق العمل فى اقتصادات الأسواق الناشئة، والاقتصادات النامية الأخرى، خلال فترات انكماش وتوسع النشاط الاقتصادى.

وقال التقرير إن أسواق العمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تختلف عن تلك الموجودة فى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فى بُعدٍ واحدٍ فى منتهى الأهمية، وهو أن استجابة البطالة فى المنطقة فى أثناء فترات الانكماش تبلغ ضعف استجابتها فى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وفيما بين عامى 2020 و2022، ألحقت الصدمات الاقتصادية العالمية أضرارًا بالغة بمستويات التشغيل فى المنطقة. وتشير بعض نتائج التقرير إلى أن اضطراب الاقتصاد الكلى كان بإمكانه أن يدفع 5.1 ملايين شخص إضافيين إلى صفوف العاطلين عن العمل، وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التى كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشى الجائحة.

ولو كانت استجابة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبطالة مماثلة لنظيرتها ببلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكان الانخفاض فى عدد العاطلين عن العمل الذى أدت إليه الصدمات التى حدثت فى الفترة 2020-2022 أقل بمقدار 2.1 مليون عامل فى المنطقة.

من جانبها قالت روبرتا غاتى، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى:“تواجه الحكومات، فى أوقات الركود الاقتصادى، مفاضلة بين زيادة البطالة، وبين انخفاض الأجور الحقيقية. وبالرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيهما، فإن مدلولات السياسات واضحة، وهى أن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين، هى النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل، التى تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلى، وتتحملها الأسر فى أعمالها بالمنطقة”.