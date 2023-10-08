البحرين تعين محافظًا جديدًا للبنك المركزى

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية في بيان أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما، الخميس، بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظا لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات.

وأضافت الوكالة أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2024.

ويأتي تعيين حميدان، خلفا لرشيد محمد المعراج، الذي تولى منصب محافظ المركزي البحريني منذ يناير 2005.

والمحافظ الجديد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي البحريني ، كما أنه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني منذ أغسطس 2019.

ويمتلك حميدان خبرة تزيد على 20 سنة في مجال أسواق رأس المال والاستثمار، وشغل عدة مناصب في بنك بي إن بي باريبا، كما أنه رئيس مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، منذ نوفمبر 2019، وعضو مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ 2014.

وحميدان حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد التجاري والإداري عام 1996 من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأمريكية.