Sunday, 08 October 2023 11:37 GMT

البحرين تعين محافظًا جديدًا للبنك المركزى

10/8/2023 3:25:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية في بيان أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما، الخميس، بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظا لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات.

وأضافت الوكالة أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2024.

ويأتي تعيين حميدان، خلفا لرشيد محمد المعراج، الذي تولى منصب محافظ المركزي البحريني منذ يناير 2005.

والمحافظ الجديد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي البحريني ، كما أنه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني منذ أغسطس 2019.

ويمتلك حميدان خبرة تزيد على 20 سنة في مجال أسواق رأس المال والاستثمار، وشغل عدة مناصب في بنك بي إن بي باريبا، كما أنه رئيس مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، منذ نوفمبر 2019، وعضو مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ 2014.

وحميدان حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد التجاري والإداري عام 1996 من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأمريكية.

سكاى نيوز عربية

MENAFN08102023000202011048ID1107207136

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث