تعهدات صندوق المناخ الأخضر تصل إلى 9.3 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمود محيي الدين، منسق صندوق الأمم المتحدة الأخضر لمكافحة تغير المناخ، الخميس، إن الصندوق حصل على تعهدات بقيمة 9.3 مليار دولار من 25 دولة لمساعدة الدول المعرضة للخطر على التكيف مع تغير المناخ.

ومع ارتفاع درجات حرارة الكوكب، يتطلع زعماء العالم إلى تعزيز الدعم للعمل على مكافحة تغير المناخ وسط انتقادات متزايدة لغياب التحركات العاجلة في مواجهة المخاطر.

وتأسس صندوق المناخ الأخضر بموجب مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع عالم تزداد فيه درجات الحرارة.

ويسعى الصندوق للحصول على مساهمات لتمويل المشاريع في المناطق المعرضة لتبعات تغير المناخ بين عامي 2024 و2027 بهدف أن يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار التي جمعتها في جولتها الأخيرة التي استمرت ثلاث سنوات.

وزاد نحو 75% من المساهمين تعهداتهم مقارنة بجولة تجديد الموارد الأخيرة، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان أكبر الداعمين.

وقال محيي الدين في مؤتمر في بون بألمانيا“تجديد الموارد لا ينتهي هنا... يمكن للدول أن تتعهد في أي وقت... لكن... كلما كان أسرع كان أفضل بالتأكيد”.

ويتضمن المبلغ اعتمادا للدفع المُعَجل لكنه لا يشمل تعهدا متوقعا من الولايات المتحدة التي لا تزال تعمل على إعلان ما ستلتزم به. وقال ممثل الولايات المتحدة إنه ليس في وضع يسمح له بالتعهد، الخميس، بسبب الغموض الذي لا يزال قائما فيما يتعلق بعملية إنجاز الموازنة في البلاد.