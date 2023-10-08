تعهدات صندوق المناخ الأخضر تصل إلى 9.3 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمود محيي الدين، منسق صندوق الأمم المتحدة الأخضر لمكافحة تغير المناخ، الخميس، إن الصندوق حصل على تعهدات بقيمة 9.3 مليار دولار من 25 دولة لمساعدة الدول المعرضة للخطر على التكيف مع تغير المناخ.
ومع ارتفاع درجات حرارة الكوكب، يتطلع زعماء العالم إلى تعزيز الدعم للعمل على مكافحة تغير المناخ وسط انتقادات متزايدة لغياب التحركات العاجلة في مواجهة المخاطر.
وتأسس صندوق المناخ الأخضر بموجب مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع عالم تزداد فيه درجات الحرارة.
ويسعى الصندوق للحصول على مساهمات لتمويل المشاريع في المناطق المعرضة لتبعات تغير المناخ بين عامي 2024 و2027 بهدف أن يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار التي جمعتها في جولتها الأخيرة التي استمرت ثلاث سنوات.
وزاد نحو 75% من المساهمين تعهداتهم مقارنة بجولة تجديد الموارد الأخيرة، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان أكبر الداعمين.
وقال محيي الدين في مؤتمر في بون بألمانيا“تجديد الموارد لا ينتهي هنا... يمكن للدول أن تتعهد في أي وقت... لكن... كلما كان أسرع كان أفضل بالتأكيد”.
ويتضمن المبلغ اعتمادا للدفع المُعَجل لكنه لا يشمل تعهدا متوقعا من الولايات المتحدة التي لا تزال تعمل على إعلان ما ستلتزم به. وقال ممثل الولايات المتحدة إنه ليس في وضع يسمح له بالتعهد، الخميس، بسبب الغموض الذي لا يزال قائما فيما يتعلق بعملية إنجاز الموازنة في البلاد.
MENAFN08102023000202011048ID1107207135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.