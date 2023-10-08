بورصات الخليج الرئيسية تنخفض بسبب تراجع أسعار النفط

MENAFN - Al-Borsa News) هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الخميس، مقتفية أثر انخفاض أسعار النفط مع تراجع معنويات المستثمرين في ظل عدم اليقين الذي يكتنف الطلب ومخاوف رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لفترة أطول.

هوت أسعار النفط ، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج ، أكثر من خمسة دولارات عند الإغلاق أمس الأربعاء، في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عام، مع تسليط الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الكلي وانهيار الطلب على الوقود بعد اجتماع لجنة في أوبك+.

ونزل خام برنت 0.7%، الخميس، ليجري تداوله عند 85.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 1.2%، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من ستة أشهر. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع تراجع سهمي إعمار العقارية 1.8% وإعمار للتطوير 3.9%.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.2%.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 1.2%، في أكبر انخفاض منذ نهاية أغسطس، تحت وطأة الخسائر في جميع القطاعات مع تراجع سهم قطر لنقل الغاز 2.7% وسهم مسيعيد 3.2%.

ومن بين الخاسرين أيضا، سهم مصرف قطر الإسلامي القيادي الذي نزل 2.2% وسهم البنك التجاري الذي تراجع 2.1%.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.7%، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، مع تراجع سهم شركة النفط الكبرى أرامكو السعودية واحدا بالمئة وتراجع سهم عذيب للاتصالات 2.7%.

وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 1.1% وبنك الرياض 3.4%.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 0.6%، متأثرا بهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 0.8% ونزول سهم الدار العقارية 1.7%.

وخسر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.3%، وسهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.3%.