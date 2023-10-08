بورصات الخليج الرئيسية تنخفض بسبب تراجع أسعار النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News) هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الخميس، مقتفية أثر انخفاض أسعار النفط مع تراجع معنويات المستثمرين في ظل عدم اليقين الذي يكتنف الطلب ومخاوف رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لفترة أطول.
هوت أسعار النفط ، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج ، أكثر من خمسة دولارات عند الإغلاق أمس الأربعاء، في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عام، مع تسليط الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الكلي وانهيار الطلب على الوقود بعد اجتماع لجنة في أوبك+.
ونزل خام برنت 0.7%، الخميس، ليجري تداوله عند 85.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 1.2%، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من ستة أشهر. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع تراجع سهمي إعمار العقارية 1.8% وإعمار للتطوير 3.9%.
وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.2%.
وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 1.2%، في أكبر انخفاض منذ نهاية أغسطس، تحت وطأة الخسائر في جميع القطاعات مع تراجع سهم قطر لنقل الغاز 2.7% وسهم مسيعيد 3.2%.
ومن بين الخاسرين أيضا، سهم مصرف قطر الإسلامي القيادي الذي نزل 2.2% وسهم البنك التجاري الذي تراجع 2.1%.
ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.7%، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، مع تراجع سهم شركة النفط الكبرى أرامكو السعودية واحدا بالمئة وتراجع سهم عذيب للاتصالات 2.7%.
وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 1.1% وبنك الرياض 3.4%.
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 0.6%، متأثرا بهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 0.8% ونزول سهم الدار العقارية 1.7%.
وخسر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.3%، وسهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.3%.
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