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تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية

10/8/2023 3:25:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات، اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية في ظل تراجع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية وهبوط أسعار النفط.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، تسجيل الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضًا قدره 34 مليار يورو (0.2% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الأرباع الأربعة حتى الربع الثاني من عام 2023، بعد فائض قدره 129 مليار يورو (1.0% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق.

وارتفع الاستثمار المالي للأسر بمعدل سنوي 2.1% في الربع الثاني من 2023 بعد 2.4% في الربع السابق، في مقابل زيادة إجمالي الاستثمار غير المالي للأسر (الذي يشير إلى الإسكان) بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بعد 7.0% في الربع السابق.

وتوقع“لويس دي جيندوس” نائب رئيس المركزي الأوروبي، أن يبلغ متوسط التأثير الهبوطي الذي خلفه تشديد السياسة النقدية حتى الآن على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم نحو نقطتين مئويتين خلال الفترة 2023-2025، مع التنبؤ بأقوى تأثير على نمو الناتج المحلي هذا العام.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 441.3 نقطة، مع مكاسب قطاعات المرافق والبنوك.

وفي حين استقر“كاك” الفرنسي عند 6998 نقطة، ارتفع“فوتسي 100” البريطاني 0.55% إلى 7451 نقطة، بينما هبط“داكس” الألماني بنسبة 0.2% مسجلًا 15070 نقطة.

أرقام

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