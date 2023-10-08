تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات، اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية في ظل تراجع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية وهبوط أسعار النفط.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، تسجيل الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضًا قدره 34 مليار يورو (0.2% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الأرباع الأربعة حتى الربع الثاني من عام 2023، بعد فائض قدره 129 مليار يورو (1.0% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق.
وارتفع الاستثمار المالي للأسر بمعدل سنوي 2.1% في الربع الثاني من 2023 بعد 2.4% في الربع السابق، في مقابل زيادة إجمالي الاستثمار غير المالي للأسر (الذي يشير إلى الإسكان) بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بعد 7.0% في الربع السابق.
وتوقع“لويس دي جيندوس” نائب رئيس المركزي الأوروبي، أن يبلغ متوسط التأثير الهبوطي الذي خلفه تشديد السياسة النقدية حتى الآن على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم نحو نقطتين مئويتين خلال الفترة 2023-2025، مع التنبؤ بأقوى تأثير على نمو الناتج المحلي هذا العام.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 441.3 نقطة، مع مكاسب قطاعات المرافق والبنوك.
وفي حين استقر“كاك” الفرنسي عند 6998 نقطة، ارتفع“فوتسي 100” البريطاني 0.55% إلى 7451 نقطة، بينما هبط“داكس” الألماني بنسبة 0.2% مسجلًا 15070 نقطة. أرقام
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