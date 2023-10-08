AM Best تمنح مصر للتأمين تصنيف AAA.EG مع نظرة مستقبلية مستقرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) منحت مؤسسة AM best العالمية؛ شركة مصر للتأمين – الذراع التأمينى لمجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات؛ تصنيف AAA لعام 2022-2023.
وقالت“مصر للتأمين”، إن التصنيف يعكس قوة المركز المالى للشركة وقاعدتها الرأسمالية، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية مستقرة للمكانة التى تتمتع بها فى سوق التأمين المصرى ومركزها المتميز بين الشركات التابعة للمجموعة القابضة.
وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، أن الشركة تسعى لتكون ضمن مصاف شركات التأمين الإقليمية من خلال التوافق مع المعايير العالمية وتعظيم الاستفادة مما تملكه الشركة من مميزات ومقومات.
وقال إن تقرير المؤسسة العالمية؛ أوضح أن الشركة تتمتع بسجل حافل من الأداء التشغيلى القوى ظهر فى نتائجها خلال الخمس سنوات الماضية“2018-2022” بمتوسط عائد على حقوق المساهمين بلغ 12.3%، فضلا عن جودة نتائج النشاط الاستثمارى بالشركة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة بالسوق المصرى.
وأشار جودة، إلى أن الشركة تحظى بحصة سوقية تعادل 40% من إجمالى الأقساط المكتتبة بسوق التأمين على الممتلكات.
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