AM Best تمنح مصر للتأمين تصنيف AAA.EG مع نظرة مستقبلية مستقرة

MENAFN - Al-Borsa News) منحت مؤسسة AM best العالمية؛ شركة مصر للتأمين – الذراع التأمينى لمجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات؛ تصنيف AAA لعام 2022-2023.

وقالت“مصر للتأمين”، إن التصنيف يعكس قوة المركز المالى للشركة وقاعدتها الرأسمالية، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية مستقرة للمكانة التى تتمتع بها فى سوق التأمين المصرى ومركزها المتميز بين الشركات التابعة للمجموعة القابضة.

وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، أن الشركة تسعى لتكون ضمن مصاف شركات التأمين الإقليمية من خلال التوافق مع المعايير العالمية وتعظيم الاستفادة مما تملكه الشركة من مميزات ومقومات.

وقال إن تقرير المؤسسة العالمية؛ أوضح أن الشركة تتمتع بسجل حافل من الأداء التشغيلى القوى ظهر فى نتائجها خلال الخمس سنوات الماضية“2018-2022” بمتوسط ​​عائد على حقوق المساهمين بلغ 12.3%، فضلا عن جودة نتائج النشاط الاستثمارى بالشركة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة بالسوق المصرى.

وأشار جودة، إلى أن الشركة تحظى بحصة سوقية تعادل 40% من إجمالى الأقساط المكتتبة بسوق التأمين على الممتلكات.