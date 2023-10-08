النفط ينخفض مجددًا مع تغلب مخاوف الطلب على شح الإمدادات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس مع تغلب مخاوف الطلب على قرار أوبك+ الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8% إلى 85.19 دولار بحلول الساعة 1507 بتوقيت جرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.8% إلى 83.55 دولار. وانخفض كلا الخامين المرجعيين بأكثر من دولار إلى أدنى مستوى لهما خلال الجلسة.

وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود.

وتراجعت الأسعار بشدة أمس حتى عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا .

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط ، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

كما قال الكرملين إنه ما من موعد نهائي لرفع حظر على صادرات الوقود لمكافحة أسعار البنزين والديزل المحلية.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة“ما زلنا نتوقع أن تشهد السوق نقصا في الربع الرابع، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات”.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أيضا انخفاضا حادا في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات أخرى أمس تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي في حين أفاد مسح بأن اقتصاد منطقة اليورو من المحتمل أن ينكمش في الربع الأخير من العام.