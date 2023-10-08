40 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((ميتسوبيشى))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار طرازات ميتسوبيشى ((إكسباندر)) و((إكليبس كروس))، و((ميراج)) و((اتراج)) موديل 2023 بقيم تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه، خلال شهر أكتوبر الجارى.
وحددت شركة ((دايموند موتورز))، الوكيل الحصرى لـ ((ميتسوبيشى)) فى مصر، سعر طراز ((إكسباندر)) الفئة الأولى ((Mid line)) بنحو 1.020 مليون جنيه، والفئة الثانية ((High line)) بـ 1.080 مليون جنيه.
وتنتمى سيارات ((ميتسوبيشى إكسباندر)) موديل 2023 لفئة السيارات متعددة الأغراض، ومزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يخرج قوة قدرها 104 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات ((أوتوماتيك)).
كما رفعت الشركة أسعار طراز ((إكليبس كروس)) موديل 2023، لتسجل الفئة الأولى بـ 1.2 مليون جنيه، والفئة الثانية بنحو 1.265 مليون جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1.325 مليون جنيه، والفئة الرابعة بنحو 1.395 مليون جنيه.
وينتمى طراز ((ميتسوبيشى إكليبس كروس)) موديل 2022، لفئة السيارات الرياضية ((متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 150 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات ((أوتوماتيك)).
ورفعت الشركة أسعار السيارة ((أتراج)) و((ميراج)) موديل 2023 بنحو 30 ألف جنيه للسيارتين، وكلا منهما يتم تقديمها عبر فئة واحدة فقط.
وحددت الشركة أسعار السيارة ((أتراج)) موديل 2023 بـ 610 ألف جنيه، بينما قدرت أسعار السيارة ميتسوبيشى ((ميراج)) موديل 2023 بنحو 625 ألف جنيه.
وجهزت ميتسوبيشى سيارتى ((أتراج، وميراج)) موديل 2023 بمحرك MIVEC مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، ينتج قوة تبلغ 76 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر عند 4,000 دورة فى الدقيقة، متصل بناقل حركة أتوماتيكى 6 سرعات CVT.
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