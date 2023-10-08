40 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((ميتسوبيشى))

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار طرازات ميتسوبيشى ((إكسباندر)) و((إكليبس كروس))، و((ميراج)) و((اتراج)) موديل 2023 بقيم تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه، خلال شهر أكتوبر الجارى.

وحددت شركة ((دايموند موتورز))، الوكيل الحصرى لـ ((ميتسوبيشى)) فى مصر، سعر طراز ((إكسباندر)) الفئة الأولى ((Mid line)) بنحو 1.020 مليون جنيه، والفئة الثانية ((High line)) بـ 1.080 مليون جنيه.

وتنتمى سيارات ((ميتسوبيشى إكسباندر)) موديل 2023 لفئة السيارات متعددة الأغراض، ومزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يخرج قوة قدرها 104 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات ((أوتوماتيك)).

كما رفعت الشركة أسعار طراز ((إكليبس كروس)) موديل 2023، لتسجل الفئة الأولى بـ 1.2 مليون جنيه، والفئة الثانية بنحو 1.265 مليون جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1.325 مليون جنيه، والفئة الرابعة بنحو 1.395 مليون جنيه.

وينتمى طراز ((ميتسوبيشى إكليبس كروس)) موديل 2022، لفئة السيارات الرياضية ((متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 150 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات ((أوتوماتيك)).

ورفعت الشركة أسعار السيارة ((أتراج)) و((ميراج)) موديل 2023 بنحو 30 ألف جنيه للسيارتين، وكلا منهما يتم تقديمها عبر فئة واحدة فقط.

وحددت الشركة أسعار السيارة ((أتراج)) موديل 2023 بـ 610 ألف جنيه، بينما قدرت أسعار السيارة ميتسوبيشى ((ميراج)) موديل 2023 بنحو 625 ألف جنيه.

وجهزت ميتسوبيشى سيارتى ((أتراج، وميراج)) موديل 2023 بمحرك MIVEC مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، ينتج قوة تبلغ 76 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر عند 4,000 دورة فى الدقيقة، متصل بناقل حركة أتوماتيكى 6 سرعات CVT.