اختيار مدينة العين الإماراتية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، قرارا بأن تكون مدينة العين الإماراتية عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الإمارات برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في الاجتماع السابع للوزراء والوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم اليوم، واستضافته على مدار يومين محافظة الداخلية بولاية منح في متحف عُمان عبر الزمان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال بن طوق إن اختيار المجلس لمدينة العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025 يؤكد المكانة الرائدة للإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام لاسيما أن العين تمتلك مقومات سياحية متميزة وتتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات”.

وأشار إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون السياحي الخليجي ودعم مجالات العمل المشتركة، مؤكدا الحرص على تأييد ودعم التوصيات والمخرجات التي تطرق لها الاجتماع بما يسهم في توفير المزيد من الفرص والممكنات للقطاع السياحي في دول المجلس ودفعه لمستويات جديدة من التنافسية والنمو والازدهار.

وأوضح بن طوق أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر بمجموعة من التحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره واستدامته، ومنها إجراءات تنقل السياح بين دول المجلس، وتطوير البنية التحتية الذكية للسياحة الخليجية، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية وأثرت على القطاع السياحي الدولي ككل وليس فقط السياحة الخليجية، منوها بضرورة دعم التكامل وتنسيق العمل المشترك بين دول المجلس لتعزيز آفاق نمو القطاع السياحي لدول المجلس والارتقاء به إلى مستويات أكثر مرونة واستدامة وذلك من خلال تسهيل عملية انتقال الوفود السياحية وتعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية.

أ. ش. أ