اختيار مدينة العين الإماراتية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، قرارا بأن تكون مدينة العين الإماراتية عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الإمارات برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في الاجتماع السابع للوزراء والوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم اليوم، واستضافته على مدار يومين محافظة الداخلية بولاية منح في متحف عُمان عبر الزمان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال بن طوق إن اختيار المجلس لمدينة العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025 يؤكد المكانة الرائدة للإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام لاسيما أن العين تمتلك مقومات سياحية متميزة وتتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات”.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون السياحي الخليجي ودعم مجالات العمل المشتركة، مؤكدا الحرص على تأييد ودعم التوصيات والمخرجات التي تطرق لها الاجتماع بما يسهم في توفير المزيد من الفرص والممكنات للقطاع السياحي في دول المجلس ودفعه لمستويات جديدة من التنافسية والنمو والازدهار.
وأوضح بن طوق أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر بمجموعة من التحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره واستدامته، ومنها إجراءات تنقل السياح بين دول المجلس، وتطوير البنية التحتية الذكية للسياحة الخليجية، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية وأثرت على القطاع السياحي الدولي ككل وليس فقط السياحة الخليجية، منوها بضرورة دعم التكامل وتنسيق العمل المشترك بين دول المجلس لتعزيز آفاق نمو القطاع السياحي لدول المجلس والارتقاء به إلى مستويات أكثر مرونة واستدامة وذلك من خلال تسهيل عملية انتقال الوفود السياحية وتعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية.
أ. ش. أ
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