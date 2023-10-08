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الذهب يتراجع للجلسة التاسعة ويسجل أدنى تسوية خلال 11 شهرًا

10/8/2023 3:25:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، رغم انخفاض مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتجددت مخاوف استمرار التشديد النقدي، بعد بيانات أشارت لارتفاع أقل من المتوقع في عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته المسجلة وهو ما يعكس قوة سوق العمل.

وتصدرت الصين قائمة أكبر دول العالم إنتاجًا للذهب في عام 2022، إذ أنتجت 330 طنًا أو ما يمثل 11% من الإنتاج العالمي، مع توقعات بارتفاع إنتاج الذهب في العام الحالي، بما قد يتجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2018 عند 3300 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.

ويتجه صندوق“إس بي دي آر جولد شيرز SPDR Gold Shares” والمتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز (GLD)، نحو تسجيل الخسارة التاسعة على التوالي، فيما قد يكون أطول سلسلة خسائر منذ 6 يوليو 2022، بحسب“ماركت ووتش”.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3 دولارات لتصل إلى 1831.8 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ التاسع من نوفمبر 2022.

وحدّ من خسائر المعدن الأصفر، انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.35% عند 106.44 نقطة.

أرقام

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