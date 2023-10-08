الذهب يتراجع للجلسة التاسعة ويسجل أدنى تسوية خلال 11 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار الذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، رغم انخفاض مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
وتجددت مخاوف استمرار التشديد النقدي، بعد بيانات أشارت لارتفاع أقل من المتوقع في عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته المسجلة وهو ما يعكس قوة سوق العمل.
وتصدرت الصين قائمة أكبر دول العالم إنتاجًا للذهب في عام 2022، إذ أنتجت 330 طنًا أو ما يمثل 11% من الإنتاج العالمي، مع توقعات بارتفاع إنتاج الذهب في العام الحالي، بما قد يتجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2018 عند 3300 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.
ويتجه صندوق“إس بي دي آر جولد شيرز SPDR Gold Shares” والمتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز (GLD)، نحو تسجيل الخسارة التاسعة على التوالي، فيما قد يكون أطول سلسلة خسائر منذ 6 يوليو 2022، بحسب“ماركت ووتش”.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3 دولارات لتصل إلى 1831.8 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ التاسع من نوفمبر 2022.
وحدّ من خسائر المعدن الأصفر، انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.35% عند 106.44 نقطة.
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