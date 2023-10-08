منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو الصادرات بأكثر من النصف

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفضت منظمة التجارة العالمية تقديراتها لنمو الصادرات حول العالم إلى النصف هذا العام، مع تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية وتزايد التوترات الجيوسياسية التي تؤدي إلى تفتيت أنماط التجارة.
وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر الخميس، أنها تتوقع نمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8%، بانخفاض عن الزيادة البالغة 1.7% التي توقعتها في أبريل.
وقالت“نجوزي أوكونجو إيويالا” المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إن التباطؤ المتوقع“يثير القلق” بسبب الآثار السلبية على مستويات معيشة السكان في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن تجزئة الاقتصاد العالمي“لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه التحديات”، داعية أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تجنب الحمائية.
وأفادت المنظمة بأن مؤشر نشاط سلسلة التوريد العالمية، انخفض إلى 48.5% خلال النصف الأول من عام 2023، بانخفاض عن متوسط قدره 51% خلال السنوات الثلاث السابقة.
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