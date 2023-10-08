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منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو الصادرات بأكثر من النصف

10/8/2023 3:25:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفضت منظمة التجارة العالمية تقديراتها لنمو الصادرات حول العالم إلى النصف هذا العام، مع تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية وتزايد التوترات الجيوسياسية التي تؤدي إلى تفتيت أنماط التجارة.

وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر الخميس، أنها تتوقع نمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8%، بانخفاض عن الزيادة البالغة 1.7% التي توقعتها في أبريل.

وقالت“نجوزي أوكونجو إيويالا” المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إن التباطؤ المتوقع“يثير القلق” بسبب الآثار السلبية على مستويات معيشة السكان في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن تجزئة الاقتصاد العالمي“لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه التحديات”، داعية أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تجنب الحمائية.

وأفادت المنظمة بأن مؤشر نشاط سلسلة التوريد العالمية، انخفض إلى 48.5% خلال النصف الأول من عام 2023، بانخفاض عن متوسط قدره 51% خلال السنوات الثلاث السابقة.

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