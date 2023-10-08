روسيا: مصر أكبر شركاء موسكو تجاريًا فى إفريقيا خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن مصر هي أكبر الشركاء لموسكو بين الدول الإفريقية من حيث حجم التبادل التجاري في الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

وذكرت الوزارة – بحسب بيانات، نقلتها قناة“روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الخميس- أن حجم التجارة مع الدول الإفريقية ارتفع بنسبة 43.5% على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، في الفترة من يناير – أغسطس 2023، مؤكدة أن مصر من أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الإفريقية في القارة السمراء، تلاها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

وأشارت إلى أنه في عام 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية إلى 18 مليار دولار، منوها إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مقال رأي بعنوان“روسيا – إفريقيا” نشر سابقا على أنه يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.

وأضافت أنه أكد على نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الإفريقية في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 35%، وأن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا، وأن حجم التجارة بين البلدين (مصر وروسيا) في عام 2022 ارتفع بنسبة 28.8%، وفي الأشهر الخمسة من هذا العام – بنسبة 7% أخرى، مشيرة إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع إفريقيا يتم مع مصر.

يشار إلى أنه في 26 يوليو الماضي التقى بوتين بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذكر أن المشاريع المشتركة بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة، تتطور وفقا للخطة المحددة.

أ. ش. أ