1.6 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية فى دبى اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم، منها 1.25 مليار درهم مبايعات عقارية.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 289.94 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 957.71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 19.12 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 89.21 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 26.02 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5.31 مليون درهم.

وبخصوص أهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيرا مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29.02 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 88.94 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 38.71 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 355.19 مليون درهم منها 9 رهونات أراضٍ بقيمة 15.09 مليون درهم و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 340.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 86.6 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 69.92 مليون درهم.

وفيما يخص الهبات، فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 31.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 10.21 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4.6 مليون درهم.

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