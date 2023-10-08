1.6 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية فى دبى اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم، منها 1.25 مليار درهم مبايعات عقارية.
وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 289.94 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 957.71 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 19.12 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 89.21 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 26.02 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5.31 مليون درهم.
وبخصوص أهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيرا مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29.02 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 88.94 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 38.71 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 355.19 مليون درهم منها 9 رهونات أراضٍ بقيمة 15.09 مليون درهم و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 340.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 86.6 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 69.92 مليون درهم.
وفيما يخص الهبات، فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 31.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 10.21 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4.6 مليون درهم.
أرقام
MENAFN08102023000202011048ID1107207123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.