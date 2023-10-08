دبى العقارية تتعاقد مع عدد من شركات الاستشارات لتطوير مشروعها السكنى الجديد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة دبى العقارية مع مجموعة من الاستشاريين فى المجال العقارى استعدادًا لإطلاق أحدث مشاريعها السكنية فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة R7.

وتعاقدت الشركة مع الاستشارى العام للمشروع محمد طلعت رئيس مجلس إدارة شركة MTA للاستشارات الهندسية، والشريك التكنولوجى شركة اتصالات مصر الراعى التكنولوجى لكافة مشاريع شركة دبى العقارية، والاستشارى المالى والتجارى شركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية وتطوير الأعمال لتقديم الاستشارات، وشركتى OkoPlan المتخصصة فى اللاند سكيب والمساحات الخضراء، وPCE للخدمات الإلكتروميكانيكية.

وقال عبد الفتاح المر رئيس مجلس إدارة شركة دبى العقارية، إن الشركة تبحث دائما عن أفضل الشركاء فى كافة التخصصات من أجل تنفيذ المشروع السكنى الجديد.

ويقع المشروع الجديد على مساحة 36 فدان، ويصل إجمالى وحدات المشروع إلى 2000 وحدة سكنية، و500 وحدة تجارية، و100 وحدة فندقية، بإجمالى مبيعات 8 مليارات جنيه.

وتتنوع المساحات داخل المشروع بمساحة غرفتين تبدأ من 115 متر مربع، و3 غرف تبدأ من 145 متر، و4 غرف تبدأ من 195 متر، ودوبلكس يبدأ من 235 متر وتسلم الوحدات نصف تشطيب أو تشطيب كامل بالتكييفات، ويتراوح سعر المتر من 20 ألف إلى 28 ألف جنيه بمقدم 10% وأقساط على 7 سنوات، و20% مقدم وأقساط على 8 سنوات.

كما أعلنت شركة دبى العقارية، عن تطورات مشروع أبراج“أوبسيدر” فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، حيث انتهت من أعمال الحفر للمشروع بالكامل وبدأت مرحلة تجهيز التربة.