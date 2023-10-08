دبى العقارية تتعاقد مع عدد من شركات الاستشارات لتطوير مشروعها السكنى الجديد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة دبى العقارية مع مجموعة من الاستشاريين فى المجال العقارى استعدادًا لإطلاق أحدث مشاريعها السكنية فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة R7.
وتعاقدت الشركة مع الاستشارى العام للمشروع محمد طلعت رئيس مجلس إدارة شركة MTA للاستشارات الهندسية، والشريك التكنولوجى شركة اتصالات مصر الراعى التكنولوجى لكافة مشاريع شركة دبى العقارية، والاستشارى المالى والتجارى شركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية وتطوير الأعمال لتقديم الاستشارات، وشركتى OkoPlan المتخصصة فى اللاند سكيب والمساحات الخضراء، وPCE للخدمات الإلكتروميكانيكية.
وقال عبد الفتاح المر رئيس مجلس إدارة شركة دبى العقارية، إن الشركة تبحث دائما عن أفضل الشركاء فى كافة التخصصات من أجل تنفيذ المشروع السكنى الجديد.
ويقع المشروع الجديد على مساحة 36 فدان، ويصل إجمالى وحدات المشروع إلى 2000 وحدة سكنية، و500 وحدة تجارية، و100 وحدة فندقية، بإجمالى مبيعات 8 مليارات جنيه.
وتتنوع المساحات داخل المشروع بمساحة غرفتين تبدأ من 115 متر مربع، و3 غرف تبدأ من 145 متر، و4 غرف تبدأ من 195 متر، ودوبلكس يبدأ من 235 متر وتسلم الوحدات نصف تشطيب أو تشطيب كامل بالتكييفات، ويتراوح سعر المتر من 20 ألف إلى 28 ألف جنيه بمقدم 10% وأقساط على 7 سنوات، و20% مقدم وأقساط على 8 سنوات.
كما أعلنت شركة دبى العقارية، عن تطورات مشروع أبراج“أوبسيدر” فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، حيث انتهت من أعمال الحفر للمشروع بالكامل وبدأت مرحلة تجهيز التربة.
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