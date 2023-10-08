صعود أسعار الغاز الأوروبية وسط تلويح العمال فى أستراليا باستئناف الإضراب

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تداولات الجمعة، وسط تلويح عمال محطات الغاز المسال في أستراليا باستئناف الإضراب، بعد انتقادهم“شيفرون” الأمريكية بعدم الالتزام بوعودها.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندية تسليم نوفمبر -المعيار الأوروبي- بنسبة 3.18% إلى 37.36 يورو (39.40 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة.
وارتفعت عقود الغاز البريطانية تسليم نوفمبر بنسبة 2.63% إلى 92.24 بنس (1.12 دولار) لكل وحدة حرارية بريطانية.
وأوضح مصدر مسؤول في تحالف“أوفشور أليانس” في تصريحات لوكالة“بلومبرج” أن بعض العاملين اجتمعوا في وقت متأخر مساء الخميس لبحث مخططات استئناف الإضراب عن العمل في المحطات التابعة لـ”شيفرون”، إثر مماطلة الشركة في الالتزام ببعض الشروط الأساسية ضمن اتفاق التسوية.
وأضاف أنه في حالة اتفاق نتائج اجتماع الاتحادات العمالية المرتقب اليوم، مع المباحثات التي جرت الخميس، فسوف تخطر النقابات“شيفرون” يوم الإثنين ببدء إجراءات الإضراب خلال سبعة أيام عمل.
ووافق الطرفان الشهر الماضي على مقترح لجنة عدالة الأجور الأسترالية لتسوية الإضراب، والذي تضمن حلولاً لتحسين بدلات العمل في مواقع بعيدة وتأخر السفر.
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