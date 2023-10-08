Sunday, 08 October 2023 11:36 GMT

صعود أسعار الغاز الأوروبية وسط تلويح العمال فى أستراليا باستئناف الإضراب

10/8/2023 3:25:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تداولات الجمعة، وسط تلويح عمال محطات الغاز المسال في أستراليا باستئناف الإضراب، بعد انتقادهم“شيفرون” الأمريكية بعدم الالتزام بوعودها.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندية تسليم نوفمبر -المعيار الأوروبي- بنسبة 3.18% إلى 37.36 يورو (39.40 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة.

وارتفعت عقود الغاز البريطانية تسليم نوفمبر بنسبة 2.63% إلى 92.24 بنس (1.12 دولار) لكل وحدة حرارية بريطانية.

وأوضح مصدر مسؤول في تحالف“أوفشور أليانس” في تصريحات لوكالة“بلومبرج” أن بعض العاملين اجتمعوا في وقت متأخر مساء الخميس لبحث مخططات استئناف الإضراب عن العمل في المحطات التابعة لـ”شيفرون”، إثر مماطلة الشركة في الالتزام ببعض الشروط الأساسية ضمن اتفاق التسوية.

وأضاف أنه في حالة اتفاق نتائج اجتماع الاتحادات العمالية المرتقب اليوم، مع المباحثات التي جرت الخميس، فسوف تخطر النقابات“شيفرون” يوم الإثنين ببدء إجراءات الإضراب خلال سبعة أيام عمل.

ووافق الطرفان الشهر الماضي على مقترح لجنة عدالة الأجور الأسترالية لتسوية الإضراب، والذي تضمن حلولاً لتحسين بدلات العمل في مواقع بعيدة وتأخر السفر.

أرقام

MENAFN08102023000202011048ID1107207120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث