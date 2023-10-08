صعود أسعار الغاز الأوروبية وسط تلويح العمال فى أستراليا باستئناف الإضراب

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تداولات الجمعة، وسط تلويح عمال محطات الغاز المسال في أستراليا باستئناف الإضراب، بعد انتقادهم“شيفرون” الأمريكية بعدم الالتزام بوعودها.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندية تسليم نوفمبر -المعيار الأوروبي- بنسبة 3.18% إلى 37.36 يورو (39.40 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة.

وارتفعت عقود الغاز البريطانية تسليم نوفمبر بنسبة 2.63% إلى 92.24 بنس (1.12 دولار) لكل وحدة حرارية بريطانية.

وأوضح مصدر مسؤول في تحالف“أوفشور أليانس” في تصريحات لوكالة“بلومبرج” أن بعض العاملين اجتمعوا في وقت متأخر مساء الخميس لبحث مخططات استئناف الإضراب عن العمل في المحطات التابعة لـ”شيفرون”، إثر مماطلة الشركة في الالتزام ببعض الشروط الأساسية ضمن اتفاق التسوية.

وأضاف أنه في حالة اتفاق نتائج اجتماع الاتحادات العمالية المرتقب اليوم، مع المباحثات التي جرت الخميس، فسوف تخطر النقابات“شيفرون” يوم الإثنين ببدء إجراءات الإضراب خلال سبعة أيام عمل.

ووافق الطرفان الشهر الماضي على مقترح لجنة عدالة الأجور الأسترالية لتسوية الإضراب، والذي تضمن حلولاً لتحسين بدلات العمل في مواقع بعيدة وتأخر السفر.

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