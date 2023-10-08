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المفوضية الأوروبية: خطة لدعم الاستثمارات فى الوقود الصلب بـ300 مليون يورو

10/8/2023 3:25:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة ، على خطة فرنسية بقيمة 300 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الوقود الصلب المستعاد لتعزيز التحول نحو اقتصاد خالي من الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن فرنسا أخطرتها، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال، بخطة بقيمة 300 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الوقود الصلب المستعاد لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر. ويعد الوقود الصلب مصدرًا للطاقة المستمدة من النفايات البلدية المختلطة ويمكن أن يكون بديلاً للوقود الأحفوري.

وأضاف البيان أنه بموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدات شكل منح مباشرة وستكون متاحة للشركات الحديثة والصغيرة التي تستخدم وقود الاسترداد الصلب الذي يتكون من 50٪ على الأقل من النفايات المتجددة، مثل بقايا الطعام أو النفايات القابلة للتحلل من الحدائق.

ووجدت المفوضية أن الخطة الفرنسية تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في إطار الأزمة المؤقتة والانتقال. وعلى وجه الخصوص، ستحفز المساعدات استخدام الوقود الصلب مع حصة لا تقل عن 50% من النفايات المتجددة للانتقال نحو اقتصاد صافي صفري انبعاثات وسيتم منحها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.. بحسب البيان.

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