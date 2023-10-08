المفوضية الأوروبية: خطة لدعم الاستثمارات فى الوقود الصلب بـ300 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة ، على خطة فرنسية بقيمة 300 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الوقود الصلب المستعاد لتعزيز التحول نحو اقتصاد خالي من الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن فرنسا أخطرتها، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال، بخطة بقيمة 300 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الوقود الصلب المستعاد لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر. ويعد الوقود الصلب مصدرًا للطاقة المستمدة من النفايات البلدية المختلطة ويمكن أن يكون بديلاً للوقود الأحفوري.
وأضاف البيان أنه بموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدات شكل منح مباشرة وستكون متاحة للشركات الحديثة والصغيرة التي تستخدم وقود الاسترداد الصلب الذي يتكون من 50٪ على الأقل من النفايات المتجددة، مثل بقايا الطعام أو النفايات القابلة للتحلل من الحدائق.
ووجدت المفوضية أن الخطة الفرنسية تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في إطار الأزمة المؤقتة والانتقال. وعلى وجه الخصوص، ستحفز المساعدات استخدام الوقود الصلب مع حصة لا تقل عن 50% من النفايات المتجددة للانتقال نحو اقتصاد صافي صفري انبعاثات وسيتم منحها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.. بحسب البيان.
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