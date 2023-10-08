متجاوزًا التوقعات.. الاقتصاد الأمريكى يضيف 336 ألف وظيفة خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بما يزيد كثيرًا عن المتوقع خلال سبتمبر، مما يعقد المسار المستقبلي للفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال سبتمبر، وهو ما يزيد عن توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، وظل معدل البطالة في البلاد مستقرًا دون تغيير عند 3.8%.
وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات يوليو بالرفع إلى 236 ألف وظيفة من 157 ألفًا، كما عدلت بيانات أغسطس بالرفع أيضًا بمقدار 40 ألفًا إلى 227 ألف وظيفة.
وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال سبتمبر في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية والعلمية والتقنية.
واستقر عدد ساعات العمل الأسبوعية دون تغيير عند 34.4 خلال سبتمبر، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.2% على أساس شهري أو 7 سنتات إلى 33.88 دولار.
أرقام
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