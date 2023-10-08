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متجاوزًا التوقعات.. الاقتصاد الأمريكى يضيف 336 ألف وظيفة خلال سبتمبر

10/8/2023 3:25:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بما يزيد كثيرًا عن المتوقع خلال سبتمبر، مما يعقد المسار المستقبلي للفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال سبتمبر، وهو ما يزيد عن توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، وظل معدل البطالة في البلاد مستقرًا دون تغيير عند 3.8%.

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات يوليو بالرفع إلى 236 ألف وظيفة من 157 ألفًا، كما عدلت بيانات أغسطس بالرفع أيضًا بمقدار 40 ألفًا إلى 227 ألف وظيفة.

وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال سبتمبر في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية والعلمية والتقنية.

واستقر عدد ساعات العمل الأسبوعية دون تغيير عند 34.4 خلال سبتمبر، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.2% على أساس شهري أو 7 سنتات إلى 33.88 دولار.

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