تراجع سهم تسلا عقب إعلان الشركة خفض أسعار بعض طرازاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سهم“تسلا” في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الجمعة، بعدما أعلنت صانعة السيارات الكهربائية خفض أسعار بعض نماذجها في الولايات المتحدة.
وانخفض سهم الشركة بنسبة 2.95% إلى 252.43 دولار، بعدما أنهى جلسة الخميس متراجعًا بنسبة 0.45%.
في وقت سابق اليوم، أعلنت“تسلا” خفض سعر سيارتها السيدان“موديل 3” والسيارة الرياضية متعددة الأغراض“موديل واي” في الولايات المتحدة، ضمن استراتيجيتها لتحفيز الطلب.
وذكرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن سعر“موديل 3” انخفض بمقدار 1250 دولارًا إلى 38.99 ألف دولار، كما انخفض سعر النسختين الأطول مدى والأفضل أداءً من نفس الطراز بمقدار إلى 45.99 ألف دولار و50.99 ألف دولار على التوالي.
كما تراجع سعر“موديل واي” طويلة المدى بنحو ألفي دولار إلى 48.5 ألف دولار، ويقارن ذلك بـ67 ألف دولار في ديسمبر الماضي، حيث انخفض سعر هذا الطراز بنحو 28% حتى الآن.
ومنذ بداية العام الجاري وحتى قبل بداية جلسة الجمعة، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 111%، لكنه انخفض بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
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