تراجع سهم تسلا عقب إعلان الشركة خفض أسعار بعض طرازاتها

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سهم“تسلا” في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الجمعة، بعدما أعلنت صانعة السيارات الكهربائية خفض أسعار بعض نماذجها في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 2.95% إلى 252.43 دولار، بعدما أنهى جلسة الخميس متراجعًا بنسبة 0.45%.

في وقت سابق اليوم، أعلنت“تسلا” خفض سعر سيارتها السيدان“موديل 3” والسيارة الرياضية متعددة الأغراض“موديل واي” في الولايات المتحدة، ضمن استراتيجيتها لتحفيز الطلب.

وذكرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن سعر“موديل 3” انخفض بمقدار 1250 دولارًا إلى 38.99 ألف دولار، كما انخفض سعر النسختين الأطول مدى والأفضل أداءً من نفس الطراز بمقدار إلى 45.99 ألف دولار و50.99 ألف دولار على التوالي.

كما تراجع سعر“موديل واي” طويلة المدى بنحو ألفي دولار إلى 48.5 ألف دولار، ويقارن ذلك بـ67 ألف دولار في ديسمبر الماضي، حيث انخفض سعر هذا الطراز بنحو 28% حتى الآن.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى قبل بداية جلسة الجمعة، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 111%، لكنه انخفض بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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