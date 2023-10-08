انخفاض الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات التوظيف فى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة إلى تسجيل خسائر أسبوعية، بضغط من ارتفاع عائدات السندات عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.
وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.40% إلى 32981 نقطة.
وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.60% إلى 4231 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.75% إلى 13122 نقطة.
وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام قرب أعلى مستوياته منذ أبريل من عام 2007، خلال تعاملات اليوم، بعدما كشفت بيانات رسمية عن استمرار قوة سوق العمل، ما يبرر بقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، عن إضافة الاقتصاد 336 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، مقارنة بتوقعات إضافة 170 ألف وظيفة فقط، فيما استقر معدل البطالة عند 3.8% خلال الشهر.
وكانت أسهم التكنولوجيا من بين أبرز المتضررين، حيث تراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 1.10%، وهبط سهم“ميتا” بنسبة 0.85%، وانخفض سهم“أمازون” بنسبة 1%.
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