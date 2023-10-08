Sunday, 08 October 2023 11:35 GMT

انخفاض الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات التوظيف فى الولايات المتحدة

10/8/2023 3:25:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة إلى تسجيل خسائر أسبوعية، بضغط من ارتفاع عائدات السندات عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.40% إلى 32981 نقطة.

وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.60% إلى 4231 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.75% إلى 13122 نقطة.

وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام قرب أعلى مستوياته منذ أبريل من عام 2007، خلال تعاملات اليوم، بعدما كشفت بيانات رسمية عن استمرار قوة سوق العمل، ما يبرر بقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، عن إضافة الاقتصاد 336 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، مقارنة بتوقعات إضافة 170 ألف وظيفة فقط، فيما استقر معدل البطالة عند 3.8% خلال الشهر.

وكانت أسهم التكنولوجيا من بين أبرز المتضررين، حيث تراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 1.10%، وهبط سهم“ميتا” بنسبة 0.85%، وانخفض سهم“أمازون” بنسبة 1%.

أرقام

MENAFN08102023000202011048ID1107207115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث