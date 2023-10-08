انخفاض الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات التوظيف فى الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة إلى تسجيل خسائر أسبوعية، بضغط من ارتفاع عائدات السندات عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.40% إلى 32981 نقطة.

وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.60% إلى 4231 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.75% إلى 13122 نقطة.

وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام قرب أعلى مستوياته منذ أبريل من عام 2007، خلال تعاملات اليوم، بعدما كشفت بيانات رسمية عن استمرار قوة سوق العمل، ما يبرر بقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، عن إضافة الاقتصاد 336 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، مقارنة بتوقعات إضافة 170 ألف وظيفة فقط، فيما استقر معدل البطالة عند 3.8% خلال الشهر.

وكانت أسهم التكنولوجيا من بين أبرز المتضررين، حيث تراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 1.10%، وهبط سهم“ميتا” بنسبة 0.85%، وانخفض سهم“أمازون” بنسبة 1%.

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