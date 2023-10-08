ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

MENAFN - Al-Borsa News) وصلت 9 سفن إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 15 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء- في بيان، اليوم الجمعة- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 51 ألفًا و986 طنًا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفًا و155 طنًا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 710 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 57 ألفا و439 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376 ألفًا و357 طنًا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و989 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وكفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4 آلاف و196 شاحنة.

أ. ش. أ