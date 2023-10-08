ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصلت 9 سفن إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 15 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء- في بيان، اليوم الجمعة- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 51 ألفًا و986 طنًا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفًا و155 طنًا.
وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 710 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة.
وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 57 ألفا و439 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376 ألفًا و357 طنًا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و989 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وكفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4 آلاف و196 شاحنة.
أ. ش. أ
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