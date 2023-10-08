تقرير: حصة تايوان فى سوق الرقائق العالمى ستنخفض لصالح الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع باحثون أن تنخفض حصة تايوان في سلسلة توريد الرقائق العالمية – التي تغطي أعمال السبك والتجميع والاختبار – على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب تقرير لشركة الأبحاث“آي دي سي- IDC” نُشر هذا الأسبوع، فإن حصة البر الرئيسي للصين ستواصل الارتفاع بفضل التغييرات التي حققتها سياسات أشباه الموصلات الحكومية والتوترات الجيوسياسية.
وكتبت“هيلين تشيانغ” رئيسة أبحاث أشباه الموصلات في آسيا والمحيط الهادئ لدى“آي دي سي” في التقرير:“التحولات الجيوسياسية تغير بشكل أساسي لعبة أشباه الموصلات”.
وتوقعت الشركة أن تنخفض حصة صانعي الرقائق في تايوان من أعمال المسابك العالمية إلى 43% بحلول عام 2027 من 46% هذا العام، وستنخفض حصة الجزيرة من أعمال التجميع والاختبار العالمية إلى 47% من 51%.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع حصة المسابك في البر الرئيسي للصين إلى 29% بزيادة بنسبة 2%، وستنمو حصة البلاد من أعمال التجميع والاختبار إلى 22.4% من 22.1%.
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