تقرير: حصة تايوان فى سوق الرقائق العالمى ستنخفض لصالح الصين

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع باحثون أن تنخفض حصة تايوان في سلسلة توريد الرقائق العالمية – التي تغطي أعمال السبك والتجميع والاختبار – على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب تقرير لشركة الأبحاث“آي دي سي- IDC” نُشر هذا الأسبوع، فإن حصة البر الرئيسي للصين ستواصل الارتفاع بفضل التغييرات التي حققتها سياسات أشباه الموصلات الحكومية والتوترات الجيوسياسية.

وكتبت“هيلين تشيانغ” رئيسة أبحاث أشباه الموصلات في آسيا والمحيط الهادئ لدى“آي دي سي” في التقرير:“التحولات الجيوسياسية تغير بشكل أساسي لعبة أشباه الموصلات”.

وتوقعت الشركة أن تنخفض حصة صانعي الرقائق في تايوان من أعمال المسابك العالمية إلى 43% بحلول عام 2027 من 46% هذا العام، وستنخفض حصة الجزيرة من أعمال التجميع والاختبار العالمية إلى 47% من 51%.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع حصة المسابك في البر الرئيسي للصين إلى 29% بزيادة بنسبة 2%، وستنمو حصة البلاد من أعمال التجميع والاختبار إلى 22.4% من 22.1%.

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