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أسعار النفط تتحول للانخفاض وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بأكثر من 9%

10/8/2023 3:25:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الجمعة، مع تجدد مخاوف التشديد النقدي إثر إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، في إشارة لاستمرار قوة سوق العمل في البلاد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% أو 30 سنتًا إلى 83.77 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر 0.5% أو 41 سنتًا إلى 81.90 دولار للبرميل.

وقال الخبير الاقتصادي“محمد العريان” إن احتمالات تجنب اقتصاد الولايات المتحدة للركود تتضاءل وهو ما يرجع لسبين هما: الفترة المكثفة من ارتفاع أسعار الفائدة، وعودة التضخم.

وأوضح الكرملين في بيان رسمي اليوم، أن روسيا قررت رفع قيود تصدير الديزل المنقول عبر الأنابيب للموانئ البحرية، بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.

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