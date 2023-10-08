أسعار النفط تتحول للانخفاض وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بأكثر من 9%

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الجمعة، مع تجدد مخاوف التشديد النقدي إثر إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، في إشارة لاستمرار قوة سوق العمل في البلاد.
وتراجعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% أو 30 سنتًا إلى 83.77 دولار للبرميل.
وانخفضت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر 0.5% أو 41 سنتًا إلى 81.90 دولار للبرميل.
وقال الخبير الاقتصادي“محمد العريان” إن احتمالات تجنب اقتصاد الولايات المتحدة للركود تتضاءل وهو ما يرجع لسبين هما: الفترة المكثفة من ارتفاع أسعار الفائدة، وعودة التضخم.
وأوضح الكرملين في بيان رسمي اليوم، أن روسيا قررت رفع قيود تصدير الديزل المنقول عبر الأنابيب للموانئ البحرية، بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.
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