البيت الأبيض يتوقع تباطؤ نمو الوظائف دون ارتفاع معدل البطالة

MENAFN - Al-Borsa News) عقبت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الجمعة، على تقرير الوظائف الشهري، بأنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف ليعود قرب مستوياته المطلوبة لاستيعاب قوة العمل المتنامية دون ارتفاع معدل البطالة.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي نُشر على الموقع الرسمي:“نريد دائمًا تجنب الاعتماد على قراءة بيانات شهر واحد واستخلاص استنتاجات أكثر من اللازم منها، رغم أن هذا التقرير الأقوى من المتوقع لا يظهر الاعتقاد السائد بأن سوق العمل كان يتباطأ خلال الأشهر الأخيرة”.

وأوضح البيان أنه من المهم النظر إلى نقطة التعادل في سوق العمل، وهي عدد الوظائف التي سيحتاج سوق العمل إلى إنشائها كل شهر لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة، مع الحفاظ على معدل البطالة ثابتًا، مشيرًا إلى أنه قد يكون من الصعب قياسها بدقة.

وأوضح البيت الأبيض أن سبب زيادة الوظائف هو نمو القوى العاملة بشكل أسرع من الاتجاه السائد، حيث إنه بالرغم من شيخوخة السكان، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة خلال العام الماضي، من 62.2% في سبتمبر 2022 إلى 62.8% في الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي لوظائف بلغت 336 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، وهو ضعف التوقعات تقريبًا، في حين استقر معدل البطالة عند 3.8%.

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