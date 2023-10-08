البيت الأبيض يتوقع تباطؤ نمو الوظائف دون ارتفاع معدل البطالة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقبت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الجمعة، على تقرير الوظائف الشهري، بأنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف ليعود قرب مستوياته المطلوبة لاستيعاب قوة العمل المتنامية دون ارتفاع معدل البطالة.
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي نُشر على الموقع الرسمي:“نريد دائمًا تجنب الاعتماد على قراءة بيانات شهر واحد واستخلاص استنتاجات أكثر من اللازم منها، رغم أن هذا التقرير الأقوى من المتوقع لا يظهر الاعتقاد السائد بأن سوق العمل كان يتباطأ خلال الأشهر الأخيرة”.
وأوضح البيان أنه من المهم النظر إلى نقطة التعادل في سوق العمل، وهي عدد الوظائف التي سيحتاج سوق العمل إلى إنشائها كل شهر لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة، مع الحفاظ على معدل البطالة ثابتًا، مشيرًا إلى أنه قد يكون من الصعب قياسها بدقة.
وأوضح البيت الأبيض أن سبب زيادة الوظائف هو نمو القوى العاملة بشكل أسرع من الاتجاه السائد، حيث إنه بالرغم من شيخوخة السكان، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة خلال العام الماضي، من 62.2% في سبتمبر 2022 إلى 62.8% في الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي لوظائف بلغت 336 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، وهو ضعف التوقعات تقريبًا، في حين استقر معدل البطالة عند 3.8%.
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