صناع السياسات بالمركزى الأوروبى: لا حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعرب العديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، رضاهم عن السياسة النقدية الحالية في مواجهة التضخم في منطقة اليورو، مشيرين إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال“كلاس نوت” رئيس البنك المركزي الهولندي الجمعة:“أعتقد أنني مرتاح للموقف الحالي للسياسة النقدية كما هي، البنك المركزي الأوروبي يتغلب بالفعل على التضخم”.
وقال“بيتر كازيمير” رئيس البنك المركزي السلوفاكي:“أعتقد بقوة أننا انتهينا من رفع سعر الفائدة بعد الاجتماع الأخير”، بحسب“بلومبرج”.
وأضاف“كازيمير”:“سنحتاج إلى انتظار توقعات ديسمبر ومارس، لأن البيانات الحقيقية هي وحدها القادرة على إقناعنا بأننا بلغنا ذروة التشديد النقدي، وعندها فقط يصبح بوسعنا أن نبدأ في التركيز على أدوات السياسة النقدية الأخرى”.
وأوضح صانع السياسة في المركزي الأوروبي، أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لها تأثير جوهري على الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فإن التضخم الإجمالي وكذلك التضخم الأساسي في اتجاه هبوطي، مشيرًا إلى أنه سيستغرق وقتًا أطول من التوقعات السابقة للوصول لمستهدفه البالغ 2%. أرقام
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