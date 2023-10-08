صناع السياسات بالمركزى الأوروبى: لا حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب العديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، رضاهم عن السياسة النقدية الحالية في مواجهة التضخم في منطقة اليورو، مشيرين إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال“كلاس نوت” رئيس البنك المركزي الهولندي الجمعة:“أعتقد أنني مرتاح للموقف الحالي للسياسة النقدية كما هي، البنك المركزي الأوروبي يتغلب بالفعل على التضخم”.

وقال“بيتر كازيمير” رئيس البنك المركزي السلوفاكي:“أعتقد بقوة أننا انتهينا من رفع سعر الفائدة بعد الاجتماع الأخير”، بحسب“بلومبرج”.

وأضاف“كازيمير”:“سنحتاج إلى انتظار توقعات ديسمبر ومارس، لأن البيانات الحقيقية هي وحدها القادرة على إقناعنا بأننا بلغنا ذروة التشديد النقدي، وعندها فقط يصبح بوسعنا أن نبدأ في التركيز على أدوات السياسة النقدية الأخرى”.

وأوضح صانع السياسة في المركزي الأوروبي، أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لها تأثير جوهري على الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فإن التضخم الإجمالي وكذلك التضخم الأساسي في اتجاه هبوطي، مشيرًا إلى أنه سيستغرق وقتًا أطول من التوقعات السابقة للوصول لمستهدفه البالغ 2%.