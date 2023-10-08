الأسهم المحلية بالإمارات تستقطب سيولة أسبوعية بـ7.7 مليار درهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات سيولة تجاوزت 7.74 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.7 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول ملياري سهم عبر تنفيذ أكثر من 118.7 ألف صفقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9476.66 نقطة، فيما أقفل مؤشر“فوتسي” سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9756.43 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4164.61 نقطة.
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