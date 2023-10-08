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الأسهم المحلية بالإمارات تستقطب سيولة أسبوعية بـ7.7 مليار درهم

10/8/2023 3:25:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات سيولة تجاوزت 7.74 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.7 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول ملياري سهم عبر تنفيذ أكثر من 118.7 ألف صفقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9476.66 نقطة، فيما أقفل مؤشر“فوتسي” سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9756.43 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4164.61 نقطة.

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