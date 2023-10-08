مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بدعم من قطاع الصناعة.
واظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، نمو الطلبيات الصناعية في ألمانيا بنسبة 3.9% في أغسطس على أساس شهري، بدعم من طلبيات منتجات الحواسب، والبصريات والمعدات الإلكترونية، ومقارنة بتوقعات ارتفاعها 1.8% فقط.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.8% إلى 444.9 نقطة، لكنه واصل خسائره للأسبوع الثالث على التوالي، بعد تراجعه بنسبة 1.15% هذا الأسبوع.
كما ارتفع“فوتسي 100” البريطاني 0.6% إلى 7494 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 1% تقريبًا مسجلًا 15229 نقطة، كما زاد“كاك” الفرنسي 0.9% عند 7060 نقطة.
أ. ش. أ
MENAFN08102023000202011048ID1107207108
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