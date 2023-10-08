مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بدعم من قطاع الصناعة.

واظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، نمو الطلبيات الصناعية في ألمانيا بنسبة 3.9% في أغسطس على أساس شهري، بدعم من طلبيات منتجات الحواسب، والبصريات والمعدات الإلكترونية، ومقارنة بتوقعات ارتفاعها 1.8% فقط.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.8% إلى 444.9 نقطة، لكنه واصل خسائره للأسبوع الثالث على التوالي، بعد تراجعه بنسبة 1.15% هذا الأسبوع.

كما ارتفع“فوتسي 100” البريطاني 0.6% إلى 7494 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 1% تقريبًا مسجلًا 15229 نقطة، كما زاد“كاك” الفرنسي 0.9% عند 7060 نقطة.

أ. ش. أ