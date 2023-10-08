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وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع ارتفاع صادرات الذرة خلال الموسم الجارى

10/8/2023 3:25:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية احتمال زيادة صادرات الولايات المتحدة من الذرة خلال الموسم الجاري 2023/24، بينما قد تتراجع صادراتها من فول الصويا خلال نفس الفترة، وسط تحول الصين نحو استيراد الحاصلات الزراعية من البرازيل.

وأشار التقرير الصادر مساء الخميس، إلى تصدير الولايات المتحدة 14.4 مليون طن متري من الذرة منذ بداية الموسم الحالي في الأول من سبتمبر، وحتى الثامن والعشرين منه.

وتتوقع الوزارة في التقرير ارتفاع إجمالي صادرات الذرة هذا الموسم بنسبة 23% إلى 52.1 مليون طن، الأمر الذي يعني تصدير الولايات المتحدة 28% من الإجمالي المتوقع هذا الموسم.

ويقدر الحجم المتوقع لصادرات الولايات المتحدة من فول الصويا هذا الموسم عند 48.7 مليون طن، بانخفاض يبلغ 10% عن العام السابق.

واستحوذت الصين على نحو 18% من صادرات الذرة البرازيلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بزيادة غير مسبوقة على الإطلاق، بينما انخفضت صادرات الذرة الأمريكية للصين بمقدار النصف إلى 13% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وتابع تقرير وزارة الزراعة الامريكية، بأن إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الصويا خلال أول أربعة أسابيع من الموسم الجاري بلغ 2.6 مليون طن فقط، لتسجل أدنى مستوى لها في مثل هذه الفترة خلال 12 عاماً.

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