وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع ارتفاع صادرات الذرة خلال الموسم الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية احتمال زيادة صادرات الولايات المتحدة من الذرة خلال الموسم الجاري 2023/24، بينما قد تتراجع صادراتها من فول الصويا خلال نفس الفترة، وسط تحول الصين نحو استيراد الحاصلات الزراعية من البرازيل.
وأشار التقرير الصادر مساء الخميس، إلى تصدير الولايات المتحدة 14.4 مليون طن متري من الذرة منذ بداية الموسم الحالي في الأول من سبتمبر، وحتى الثامن والعشرين منه.
وتتوقع الوزارة في التقرير ارتفاع إجمالي صادرات الذرة هذا الموسم بنسبة 23% إلى 52.1 مليون طن، الأمر الذي يعني تصدير الولايات المتحدة 28% من الإجمالي المتوقع هذا الموسم.
ويقدر الحجم المتوقع لصادرات الولايات المتحدة من فول الصويا هذا الموسم عند 48.7 مليون طن، بانخفاض يبلغ 10% عن العام السابق.
واستحوذت الصين على نحو 18% من صادرات الذرة البرازيلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بزيادة غير مسبوقة على الإطلاق، بينما انخفضت صادرات الذرة الأمريكية للصين بمقدار النصف إلى 13% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وتابع تقرير وزارة الزراعة الامريكية، بأن إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الصويا خلال أول أربعة أسابيع من الموسم الجاري بلغ 2.6 مليون طن فقط، لتسجل أدنى مستوى لها في مثل هذه الفترة خلال 12 عاماً.
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