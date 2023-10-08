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البنك المركزى الأسترالى يحذر من تزايد المقترضين الذين يمرون بضغوط مالية - جريدة البورصة

10/8/2023 3:25:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قال البنك المركزي الأسترالي إن عددًا متزايدًا من الأسر تمر بالمراحل الأولى من الضغوط المالية، لكن يظل المقرضون في وضع قوي يمكنهم من استيعاب خسائر القروض إذا لزم الأمر.

وذكر بنك الاحتياطي الأسترالي في تقريره نصف السنوي الجمعة، أن نسبة صغيرة ولكن متزايدة من المقترضين على أعتاب، أو في المراحل الأولى من الضغوط المالية.

ويأتي التقرير في الوقت الذي أثارت فيه دورة التشديد الأكثر صرامة لبنك الاحتياطي الأسترالي منذ أكثر من ثلاثة عقود، مخاوف بشأن التوقعات للأسر المثقلة بالديون في أستراليا.

وتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن التشديد في اجتماعاته الأربعة الماضية، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في 14 شهرًا إلى ما يسميه مستوى“مقيدًا” بنسبة 4.1%.

وتشير رهانات سوق المال إلى أن دورة التشديد ربما تكون انتهت، لكن يتوقع الاقتصاديون زيادة أخرى إلى 4.35%.

أرقام

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