البنك المركزى الأسترالى يحذر من تزايد المقترضين الذين يمرون بضغوط مالية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > قال البنك المركزي الأسترالي إن عددًا متزايدًا من الأسر تمر بالمراحل الأولى من الضغوط المالية، لكن يظل المقرضون في وضع قوي يمكنهم من استيعاب خسائر القروض إذا لزم الأمر.
وذكر بنك الاحتياطي الأسترالي في تقريره نصف السنوي الجمعة، أن نسبة صغيرة ولكن متزايدة من المقترضين على أعتاب، أو في المراحل الأولى من الضغوط المالية.
ويأتي التقرير في الوقت الذي أثارت فيه دورة التشديد الأكثر صرامة لبنك الاحتياطي الأسترالي منذ أكثر من ثلاثة عقود، مخاوف بشأن التوقعات للأسر المثقلة بالديون في أستراليا.
وتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن التشديد في اجتماعاته الأربعة الماضية، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في 14 شهرًا إلى ما يسميه مستوى“مقيدًا” بنسبة 4.1%.
وتشير رهانات سوق المال إلى أن دورة التشديد ربما تكون انتهت، لكن يتوقع الاقتصاديون زيادة أخرى إلى 4.35%.
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