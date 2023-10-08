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تايوان تحقق فى تقديم عدد من الشركات المحلية خدمات لـهواوى الصينية

10/8/2023 3:24:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت السلطات التايوانية اليوم الجمعة التحقيق بشأن تقديم أربع شركات محلية خدمات لصالح شركات صينية تتعاون مع“هواوي” في بناء مصانع للرقائق، الأمر الذي يعد خرقاً للعقوبات الأمريكية وقوانين الاستثمار في البلاد.

وأوضح“إيميل تشانج” مسؤول مراجعة الاستثمارات في وزارة الشئون الاقتصادية التايوانية في تصريح لشبكة“سي إن إن”، أنه تم بدء تحقيق إداري هذا الأسبوع بشأن الشركات الأربعة لبيان اتساق أنشطتها في الصين مع التصاريح التي حصلت عليها من الوزارة.

وأضاف“تشانج” أن كلًّا من الشركات الأربعة معرضة لدفع غرامة بقيمة 25 مليون دولار تايواني (777 ألف دولار أمريكي) في حالة اكتشاف انتهاك أي منها للقواعد.

وتابع بأن تحقيقات الوزارة ستشمل أيضاً بحث ما إذا تم انتهاك هذه الشركات -وهي:“توبكو ساينتفك” و”يونايتد إنتجريتد سيرفسز”، و”إل آند كيه”، و”سكا هانتك” للتقنيات الكيميائية- أي من العقوبات الأمريكية.

أرقام

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