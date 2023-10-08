تايوان تحقق فى تقديم عدد من الشركات المحلية خدمات لـهواوى الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت السلطات التايوانية اليوم الجمعة التحقيق بشأن تقديم أربع شركات محلية خدمات لصالح شركات صينية تتعاون مع“هواوي” في بناء مصانع للرقائق، الأمر الذي يعد خرقاً للعقوبات الأمريكية وقوانين الاستثمار في البلاد.
وأوضح“إيميل تشانج” مسؤول مراجعة الاستثمارات في وزارة الشئون الاقتصادية التايوانية في تصريح لشبكة“سي إن إن”، أنه تم بدء تحقيق إداري هذا الأسبوع بشأن الشركات الأربعة لبيان اتساق أنشطتها في الصين مع التصاريح التي حصلت عليها من الوزارة.
وأضاف“تشانج” أن كلًّا من الشركات الأربعة معرضة لدفع غرامة بقيمة 25 مليون دولار تايواني (777 ألف دولار أمريكي) في حالة اكتشاف انتهاك أي منها للقواعد.
وتابع بأن تحقيقات الوزارة ستشمل أيضاً بحث ما إذا تم انتهاك هذه الشركات -وهي:“توبكو ساينتفك” و”يونايتد إنتجريتد سيرفسز”، و”إل آند كيه”، و”سكا هانتك” للتقنيات الكيميائية- أي من العقوبات الأمريكية.
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