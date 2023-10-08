تايوان لأشباه الموصلات تحقق إيرادات أفضل من المتوقع فى الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت شركة تايوان لأشباه الموصلات“تي إس إم سي” أداءً أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث أدى الزخم حول الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الطلب.
وارتفع سهم“TSMC” المتداول في بورصة تايوان تحت الرمز“2330”، بنسبة 0.75% في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 532 دولاراً تايوانيا (16.52 دولار أمريكي).
وقالت أكبر شركة مصنعة لرقائق أشباه الموصلات في العالم الجمعة، إن إيراداتها انخفضت خلال شهر سبتمبر بنسبة 13% على أساس سنوي وبنسبة 4.4% على أساس شهري.
ومع ذلك، كشفت التقديرات الأولية عن بلوغ مبيعاتها في الربع الثالث 546.7 مليار دولار تايواني (نحو 17 مليار دولار أمريكي)، فيما كان يتوقع المحللون 534.8 مليار دولار تايواني.
وتصنع“تي إس إم سي” المعالجات الرئيسية لأجهزة“أيفون” التي تنتجها“آبل”، وشرائح الجوالات الخاصة بـ”كوالكوم- Qualcomm”، والمعالجات التي تصنعها شركة“إيه إم دي- AMD”.
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