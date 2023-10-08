Sunday, 08 October 2023 11:34 GMT

تايوان لأشباه الموصلات تحقق إيرادات أفضل من المتوقع فى الربع الثالث

10/8/2023 3:24:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت شركة تايوان لأشباه الموصلات“تي إس إم سي” أداءً أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث أدى الزخم حول الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الطلب.

وارتفع سهم“TSMC” المتداول في بورصة تايوان تحت الرمز“2330”، بنسبة 0.75% في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 532 دولاراً تايوانيا (16.52 دولار أمريكي).

وقالت أكبر شركة مصنعة لرقائق أشباه الموصلات في العالم الجمعة، إن إيراداتها انخفضت خلال شهر سبتمبر بنسبة 13% على أساس سنوي وبنسبة 4.4% على أساس شهري.

ومع ذلك، كشفت التقديرات الأولية عن بلوغ مبيعاتها في الربع الثالث 546.7 مليار دولار تايواني (نحو 17 مليار دولار أمريكي)، فيما كان يتوقع المحللون 534.8 مليار دولار تايواني.

وتصنع“تي إس إم سي” المعالجات الرئيسية لأجهزة“أيفون” التي تنتجها“آبل”، وشرائح الجوالات الخاصة بـ”كوالكوم- Qualcomm”، والمعالجات التي تصنعها شركة“إيه إم دي- AMD”.

أرقام

MENAFN08102023000202011048ID1107207104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث