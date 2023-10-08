تايوان لأشباه الموصلات تحقق إيرادات أفضل من المتوقع فى الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة تايوان لأشباه الموصلات“تي إس إم سي” أداءً أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث أدى الزخم حول الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الطلب.

وارتفع سهم“TSMC” المتداول في بورصة تايوان تحت الرمز“2330”، بنسبة 0.75% في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 532 دولاراً تايوانيا (16.52 دولار أمريكي).

وقالت أكبر شركة مصنعة لرقائق أشباه الموصلات في العالم الجمعة، إن إيراداتها انخفضت خلال شهر سبتمبر بنسبة 13% على أساس سنوي وبنسبة 4.4% على أساس شهري.

ومع ذلك، كشفت التقديرات الأولية عن بلوغ مبيعاتها في الربع الثالث 546.7 مليار دولار تايواني (نحو 17 مليار دولار أمريكي)، فيما كان يتوقع المحللون 534.8 مليار دولار تايواني.

وتصنع“تي إس إم سي” المعالجات الرئيسية لأجهزة“أيفون” التي تنتجها“آبل”، وشرائح الجوالات الخاصة بـ”كوالكوم- Qualcomm”، والمعالجات التي تصنعها شركة“إيه إم دي- AMD”.

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