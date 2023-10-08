وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس شركة إكسبو ريبابليك الترويج للعقار المصرى بالخارج - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس شركة“إكسبو ريبابليك” الترويج للعقار المصري بالخارج بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، مع رئيس مجلس إدارة شركة“إكسبو ريبابليك”، الدكتور باسم كليلة، توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة لتنظيم المعارض.

وأكدت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، أن هناك اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية بالمصريين المقيمين بالخارج، بجانب التوجيهات الخاصة بزيادة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر، بحسب بيان اليوم الجمعة لوزارة الهجرة.

وقالت إن التعاون مع شركة“إكسبو ريبابليك” لتنظيم المعارض، يساهم في تحقيق هدف الترويج للعقار المصري، كما أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج، وفقًا لما تم إجراؤه من استطلاعات الرأي، وكذلك خلال نقاشات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها حريصة على عرض المنتج العقاري المصري في كافة دول العالم، لنذهب بالاستثمار العقاري إلى آفاق جديدة، لافتة إلى أن التنمية العمرانية بمصر شهدت معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة، لافتة إلى أن هذه المعارض تعد نافذة جديدة لكل هذه الإنجازات بالسوق العقاري المصري على مستوى العالم، وتؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة حريصة على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لإتاحتها لجميع المصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، ثمنت الوزيرة ما يقوم به د. كليلة من الترويج للعقار المصري بالخارج في العديد من المعارض في عدة دول، مؤكدة أن النسخة الماضية من المعرض بالمملكة العربية السعودية كانت مميزة للغاية، وشهد إقبالا كبيرا من المصريين والأشقاء العرب، وكان ترجمة حقيقية لجهود التعاون بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين من رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفة أن استراتيجية الوزارة تقوم على الترويج لمصر اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعلى كافة الأصعدة، بجانب العمل على تعريف المصريين بالخارج بمختلف فرص الاستثمار، وإيصال صوت المصريين بالخارج لكافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة“إكسبو ريبابليك”، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الهجرة، مثمنًا دعم الوزارة والتعاون الكبير في عدة نسخ من المعرض، مشيرا إلى أن هذا يدعم رسالة المعرض من خدمة المصريين بالخارج، والترويج لفرص الاستثمار في العقار المصري.

كما أكد كليلة تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة في إطار البروتوكول الموقع، منوها إلى أن لديهم خطط لارتياد أسواق جديدة لنصل بخدماتنا إلى عدد أكبر من المصريين بالخارج، والتعريف بأهمية الاستثمار في العقار المصري.