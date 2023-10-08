1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 233 مبايعة بقيمة 889.65 مليون درهم منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 220.54 مليون درهم و208 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 669.11 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 14.47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 13.58 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.51 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 43.53 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 200 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخبيصي وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 40.24 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 40.79 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30.37 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 373.35 مليون درهم منها 6 رهون أراض بقيمة 242.83 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 130.51 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 226.98 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 23.04 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 7.5 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6.44 مليون درهم.