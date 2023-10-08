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ارتفاع الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل الروسى فى بورصة موسكو

10/8/2023 3:24:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سعر صرف الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل الروسي من إغلاق بورصة موسكو يوم الخميس.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الدولار ارتفع مع إغلاق يوم الخميس بنسبة 0.19% ليصل سعر الدولار إلى100.6 روبل في بورصة موسكو مع بداية تعاملات اليوم الجمعة.

وارتفع اليوان بنسبة 0.17% ليصل إلى 13.751 روبل، كما ارتفع سعر اليورو بمقدار 0.22% ليصل إلى 106.06 روبل في أعلى سعر يصل له منذ 16 أغسطس الماضي.

أ. ش. أ

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