ارتفاع الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل الروسى فى بورصة موسكو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سعر صرف الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل الروسي من إغلاق بورصة موسكو يوم الخميس.
وذكرت وكالة تاس الروسية أن الدولار ارتفع مع إغلاق يوم الخميس بنسبة 0.19% ليصل سعر الدولار إلى100.6 روبل في بورصة موسكو مع بداية تعاملات اليوم الجمعة.
وارتفع اليوان بنسبة 0.17% ليصل إلى 13.751 روبل، كما ارتفع سعر اليورو بمقدار 0.22% ليصل إلى 106.06 روبل في أعلى سعر يصل له منذ 16 أغسطس الماضي.
أ. ش. أ
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